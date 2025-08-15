Vladimir Poutine amène des loyalistes au sommet historique en Alaska. Il en va de même pour Trump. Voici les délégations présentes.

Ces hommes décideront du sort de l'Ukraine, et ce ne sont pas tous des experts

Ces hommes décideront du sort de l'Ukraine, et ce ne sont pas tous des experts

1/8 Vendredi, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se rencontreront en Alaska. Photo: keystone-sda.ch

Marian Nadler

Lorsque Vladimir Poutine atterrira en Alaska ce vendredi 15 août, il sera accompagné des personnalités les plus puissantes de son entourage. Poutine compte sur des acteurs politiques expérimentés, des stratèges financiers et des diplomates qui, depuis plus de vingt ans, façonnent la politique étrangère et économique de la Russie.

De son côté, le président américain Donald Trump s'entourera lui aussi de ses plus fidèles collaborateurs. Mais les trois Américains à la table des négociations sont moins expérimentés que les Russes: un magnat de l'immobilier, un ancien présentateur de Fox News et un ex-sénateur. Ce cocktail explosif fera-t-il bon ménage? Voici les hommes qui décideront du sort de l'Ukraine.

La délégation russe

Sergueï Lavrov

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, en poste depuis plus de 20 ans, est l'un des diplomates de haut niveau les plus âgés du monde. Sergueï Lavrov a notamment défendu l'annexion de la Crimée dans le conflit avec Kiev et il continue aujourd'hui avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Il a rejoint le service diplomatique soviétique en 1972 et a été ambassadeur de Russie auprès des Nations unies pendant dix ans avant de prendre ses fonctions actuelles en 2004.

Autrefois, Sergueï Lavrov était considéré en Occident comme un diplomate pragmatique et extrêmement compétent. Mais aujourd'hui, Sergueï Lavrov a pris un ton agressif que l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la France ne lui connaissaient pas.

Youri Ouchakov

Youri Ouchakov conseille Poutine depuis des années. Il est l'un des plus proches conseillers du chef du Kremlin en matière de politique étrangère. De 1998 à 2008, il a été ambassadeur de Russie aux Etats-Unis et parle couramment anglais. Youri Ouchakov est connu pour son attitude calme, il tire les ficelles dans l'ombre, notamment en collaborant avec les médias du Kremlin. Il leur fournit régulièrement les arguments du président russe pour ses décisions en matière de politique étrangère.

Andrei Belooussov

Andrei Belooussov est un technocrate dans l'âme. C'est pourquoi certains observateurs ont été surpris de le voir nommé ministre de la Défense en 2024. Depuis lors, ses principales missions consistent à lutter contre la corruption au sein de l'armée et à transformer l'économie russe en économie de guerre. Comme les autres membres de la délégation, il est extrêmement fidèle à Poutine.

Kirill Dimitriev

Kirill Dimitriev est le plus jeune membre de la délégation russe. Âgé de 50 ans, il s'est imposé comme un lien entre Moscou et l'administration Trump, très orientée vers l'économie. Kirill Dimitriev a fait ses études aux Etats-Unis, notamment à l'université de Stanford et à la célèbre Harvard Business School. Aujourd'hui, il dirige le fonds souverain du Kremlin, doté de huit milliards de francs suisses, et se vante ouvertement de ses liens avec l'élite économique américaine.

L'épouse de Kirill Dimitriev, Natalia Popova, est une amie proche de l'une des filles du président russe. Selon le «Guardian» britannique, le banquier d'affaires devrait présenter en Alaska des projets ambitieux de coopération économique et d'infrastructures dans l'Arctique, séduisant Trump avec une alliance économique lucrative entre les deux superpuissances. Cependant, tous les membres de la délégation russe ne semblent pas être de son côté, il se serait par exemple disputé avec Sergueï Lavrov.

Anton Silouanov

En tant que ministre des Finances, Anton Siluanov doit maintenir l'économie russe à flot malgré les sanctions. Dans les cercles du Kremlin, Anton Siluanov a inventé le terme d'«économie forteresse à l'abri des sanctions». Jusqu'à présent, les sanctions n'ont pas mis à genoux l'économie russe, mais la croissance a considérablement ralenti. L'admission surprise d'Anton Siluanov dans la délégation pourrait indiquer que Moscou vise la levée des restrictions occidentales.

La délégation américaine

Marco Rubio

Autrefois fervent critique de Trump, Marco Rubio est aujourd'hui l'un de ses plus proches alliés. L'influence de l'ancien sénateur de Floride s'est accrue au fil du temps. En témoigne notamment le fait que Marco Rubio est conseiller à la sécurité nationale en plus de son poste de ministre des Affaires étrangères.

Steve Witkoff

Steve Witkoff est loin d'être populaire en Ukraine et parmi ses alliés occidentaux. Nommé en 2025, il est rapidement devenu le représentant de Trump auprès de Poutine, malgré son manque d'expérience diplomatique. Steve Witkoff se rend généralement seul à Moscou et sans interprète. Lors de précédentes interviews, il a répété les arguments du Kremlin en faveur de la guerre, semblant ainsi légitimer les conquêtes territoriales des envahisseurs en Ukraine. Steve Witkoff et Trump se connaissent depuis les années 1980, l'ancien magnat de l'immobilier est fidèle au président américain.

Pete Hegseth

Pete Hegseth est l'un des membres les plus controversés du cabinet de Trump. Cet ancien présentateur de Fox News est critiqué depuis le début. Il a été accusé d'abus sexuels et de consommation excessive d'alcool sur le lieu de travail. De plus, son appel à exclure les femmes du service militaire a été critiqué par certains Américains.

Pete Hegseth a été particulièrement critiqué lorsque l'opinion publique a appris qu'il avait envoyé des informations détaillées sur une attaque militaire secrète américaine au Yémen à un groupe de discussion privé Signal, sur lequel un journaliste américain avait été ajouté par erreur.

Mais la loyauté indéfectible de Pete Hegseth envers Trump le protège. Dernièrement, il a indiqué à plusieurs reprises que Washington ne voulait plus se concentrer sur la sécurité européenne et que l'Europe devait assumer la responsabilité de la défense de l'Ukraine.