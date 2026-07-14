En 2018, un flacon de parfum trouvé en Angleterre a empoisonné un couple avec du Novichok. L'homme a survécu, mais a perdu sa compagne. Ce cas serait lié à l'affaire de l'agent russe Skripal.

Un Anglais ramène un parfum trouvé dans une benne, sa compagne meurt empoisonnée

Un Anglais ramène un parfum trouvé dans une benne, sa compagne meurt empoisonnée

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Ce drame semble tout droit sorti d'un film. Charlie Rowley, un Anglais, raconte à CNN sa tragique histoire survenue il y a huit ans. L'Anglais voulait surprendre sa copine, Dawn Sturgess, en lui offrant une bouteille de parfum Nina Ricci, dénichée dans une poubelle d'une organisation de charité à Amesbury.

Habitué à chercher des pépites dans les bennes publiques, il pensait avoir faire une belle trouvaille. Sauf que le flacon contenait du poison, identifié plus tard comme du Novichok.

Le même agent neurotoxique utilisé dans l'empoisonnement du double agent Sergueï Skripal et sa fille Yulia à une douzaine de kilomètres de là, à Salisbury. L'incident était survenu trois mois plus tôt. C'est ainsi que ce couple s'est probablement trouvé malgré lui au cœur d'une affaire d'espionnage internationale.

Sa copine est décédée

Peu après avoir vaporisé le parfum, le couple a eu des soupçons: le parfum avait une texture huileuse et n'avait aucune odeur. Et ce qui suit est véritablement triste: sa copine s'est sentie mal avant de perdre soudainement connaissance. Charlie Rowley a alerté les secours. Quelques heures après, c'est lui qui a été victime d'un malaise. Il est ensuite tombé dans le coma, et est resté hospitalisé durant plusieurs semaines.

Sa copine est décédée dix jours plus tard, pendant qu'il était plongé dans le coma. Selon un ex-chef de la police antiterroriste britannique, le flacon de parfum contenait suffisamment de poison pour tuer 10'000 personnes. A son réveil, apprenant que le poison dissimulé dans la bouteille de parfum avait tué sa compagne, Charlie Rowley raconte s'être senti «terriblement coupable».

Aujourd'hui, il essaie de tourner la page, mais admet avoir des séquelles tant physiques qu'émotionnels. Cette histoire est relatée dans un documentaire de CNN «The Salisbury Poisonings: A Spy Next Door».