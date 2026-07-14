DE
FR

Lié à l'affaire Skripal
Un Anglais ramène un parfum trouvé dans une benne, sa compagne meurt empoisonnée

En 2018, un flacon de parfum trouvé en Angleterre a empoisonné un couple avec du Novichok. L'homme a survécu, mais a perdu sa compagne. Ce cas serait lié à l'affaire de l'agent russe Skripal.
Publié: 18:44 heures
Cette histoire serait liée à l'affaire d'empoisonnement de Sergueï Skripal. Ici la police britannique durant son enquête en 2018.
Photo: keystone-sda.ch
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Ce drame semble tout droit sorti d'un film. Charlie Rowley, un Anglais, raconte à CNN sa tragique histoire survenue il y a huit ans. L'Anglais voulait surprendre sa copine, Dawn Sturgess, en lui offrant une bouteille de parfum Nina Ricci, dénichée dans une poubelle d'une organisation de charité à Amesbury.

Habitué à chercher des pépites dans les bennes publiques, il pensait avoir faire une belle trouvaille. Sauf que le flacon contenait du poison, identifié plus tard comme du Novichok. 

Le même agent neurotoxique utilisé dans l'empoisonnement du double agent Sergueï Skripal et sa fille Yulia à une douzaine de kilomètres de là, à Salisbury. L'incident était survenu trois mois plus tôt. C'est ainsi que ce couple s'est probablement trouvé malgré lui au cœur d'une affaire d'espionnage internationale. 

Sa copine est décédée

Peu après avoir vaporisé le parfum, le couple a eu des soupçons: le parfum avait une texture huileuse et n'avait aucune odeur. Et ce qui suit est véritablement triste: sa copine s'est sentie mal avant de perdre soudainement connaissance. Charlie Rowley a alerté les secours. Quelques heures après, c'est lui qui a été victime d'un malaise. Il est ensuite tombé dans le coma, et est resté hospitalisé durant plusieurs semaines. 

Sur la Russie
Attaques cyber: Paris prend des mesures contre Moscou
Sabotage et espionnage
L'Europe prend des mesures contre Moscou après des cyberattaques
Les survols suspects de drones inconnus sur des sites sensibles inquiètent la Suisse
Espionnage russe soupçonné
Les survols suspects de drones inconnus sur des sites sensibles inquiètent la Suisse

Sa copine est décédée dix jours plus tard, pendant qu'il était plongé dans le coma. Selon un ex-chef de la police antiterroriste britannique, le flacon de parfum contenait suffisamment de poison pour tuer 10'000 personnes. A son réveil, apprenant que le poison dissimulé dans la bouteille de parfum avait tué sa compagne, Charlie Rowley raconte s'être senti «terriblement coupable». 

Aujourd'hui, il essaie de tourner la page, mais admet avoir des séquelles tant physiques qu'émotionnels. Cette histoire est relatée dans un documentaire de CNN «The Salisbury Poisonings: A Spy Next Door». 

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus