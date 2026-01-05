En Russie, un ours polaire a attaqué une famille de trois personnes, dont un enfant, les blessant dans une région arctique du nord de la Sibérie, un incident rare selon les autorités locales.

Un ours polaire attaque une famille en Sibérie, trois blessés

La diminution de la banquise en question

AFP Agence France-Presse

Un ours polaire a blessé en Russie trois personnes d'une même famille, dont un enfant, dans une région polaire du nord de la Sibérie, une attaque rare, ont rapporté lundi les autorités locales.

L'incident s'est produit sur un lieu de pêche situé à une quarantaine de kilomètres de la localité de Nossok, dans la région de Krasnoïarsk, en Sibérie orientale, à quelque 2'700 km de Moscou. «Trois personnes, nées en 1983, 2006 et 2015, ont été blessées», a déclaré le ministère régional de l'Intérieur dans un communiqué sur Telegram.

Il a indiqué qu'elles devaient recevoir des soins médicaux, sans plus de précision sur les blessures, et qu'une d'entre elles pourrait être hospitalisée. Selon le ministère, un policier local et des habitants ont secouru la famille en se rendant sur place en véhicule tout-terrain et en moto-neige afin «d'effrayer l'animal».

Les attaques d'ours polaires contre des humains sont considérées comme très rares, mais des experts affirment que la diminution de la banquise due au changement climatique les poussent à s'approcher de zones habitées à la recherche de nourriture.

En février 2019, les autorités russes avaient décrété l'état d'urgence sur l'archipel de Nouvelle-Zemble, dans l'Arctique, à cause de l'afflux de dizaines d'ours polaires agressifs à la recherche de nourriture.