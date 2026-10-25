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«Référendum anti-Vucic»
Mobilisation historique aux législatives en Serbie

Des files d'attente massives en Serbie et à l'étranger pour les législatives anticipées. Ce scrutin, vu comme un «référendum anti-Vucic», suscite une mobilisation historique avec 35% de participation à midi, contre 21% en 2023.
Publié: il y a 4 minutes
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Des milliers de personnes ont dû faire la queue pour pouvoir voter.
Photo: imago/Aleksandar Djorovic
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ATS Agence télégraphique suisse

Les électeurs se pressaient massivement à l'entrée des bureaux de vote dimanche en Serbie. Maître durant 14 ans de la politique nationale, le nationaliste Aleksandar Vucic a dû convoquer des législatives anticipées face à un puissant mouvement étudiant.

A 12h, le taux de participation s'est élevé à près de 35%, contre 21% à la même heure lors du précédent scrutin en 2023, selon la commission électorale.

«J'ai voté en espérant voir des changements: on ne peut pas continuer comme cela», a déclaré à l'AFP Marija Spasenovic, une électrice de Belgrade, en évoquant la nécessité de garantir l'État de droit.

De son côté, M. Vucic, 56 ans, a dit «s'attendre à une participation massive». «Si nous perdons, nous l'accepterons, si nous gagnons, nous garderons les choses en l'état», a-t-il affirmé devant son bureau de vote, également dans la capitale.

File d'attente à Zurich

Des milliers de personnes faisaient la queue, selon les journalistes de l'AFP. Des files d'attente se sont également formées à l'étranger. Une longue queue s'étendait ainsi devant l'entrée du consulat serbe de Zurich, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Une situation similaire était observée ailleurs dans le monde, comme le montrent des images diffusées par les médias locaux.

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Sur les réseaux sociaux sont apparues des vidéos de Serbes patientant en chantant et en dansant dans les rues de Los Angeles ou dans un bar de Toronto, ainsi que de séquences montrant de longues files de voitures aux frontières croate et hongroise.

Présenté par les étudiants comme un «référendum anti-Vucic», ce scrutin est le premier depuis 2012 à esquisser, pour 6,4 millions d'électeurs, la perspective d'une alternance possible. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h et fermeront à 20h. Les premiers résultats sont attendus dans la soirée, malgré les craintes d'incidents.

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