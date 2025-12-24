Au moins douze personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau mercredi au large du Sénégal. L'embarcation comptait une centaine de migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe.

Au moins douze personnes périssent en mer au large du Sénégal

Au moins douze personnes ont péri dans le naufrage de leur embarcation mercredi au large des côtes du Sénégal, dans un nouveau drame de l'émigration clandestine à destination de l'Europe, a-t-on appris de sources sécuritaires. L'embarcation a chaviré mercredi à l'aube au large de Joal (ouest), selon une première source sécuritaire, sous couvert d'anonymat.

«Douze corps sans vie ont été repêchés», a-t-elle indiqué à l'AFP, affirmant que la pirogue serait partie près du delta du Saloum. Celui-ci, formé par les bras de trois fleuves et inscrit au patrimoine de l'Humanité, comprend d'innombrables canaux, îles et îlots et des mangroves qui en rendent l'accès difficile autrement qu'en bateau.

Une deuxième source sécuritaire a confirmé à l'AFP le même bilan. L'embarcation comptait à son bord une centaine de migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe, d'après les mêmes sources. «Il y a eu 32 rescapés. Les autres candidats ont certainement fui», avant l'arrivée des secours, a déclaré à l'AFP l'une d'elles, tandis que l'autre source fait état de «33 rescapés».

Milliers de morts ces dernières années

Dans une publication sur les réseaux sociaux mercredi après-midi, le président Bassirou Diomaye Faye a partagé sa «profonde compassion» envers les «familles endeuillées par le drame survenu à Joal, à la suite du chavirement d'une embarcation». «Nous partageons leur douleur et leur peine, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants», a-t-il écrit.

Le Sénégal est l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains qui prennent depuis des années la périlleuse route de l'Atlantique pour gagner l'Europe, principalement via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes.

Des milliers de personnes sont mortes en tentant de rejoindre ainsi l'Europe ces dernières années. Mardi, la gendarmerie a interpellé 123 migrants clandestins à bord d'une pirogue à Popenguine, dans la région de Thiès (ouest).