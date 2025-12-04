Cinq migrants, dont un mineur, ont disparu mercredi lors de la traversée entre la Tunisie et l'île italienne de Lampedusa, a indiqué jeudi l'ONG Save the Children. Celle-ci cite des témoignages de survivants.
«45 personnes ont été secourues par les gardes-côtes italiens, dont 25 mineurs non accompagnés. Cinq personnes seraient portées disparues, dont un mineur», a déploré de son côté le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) Filippo Ungaro sur le réseau social X.
Une équipe du HCR était présente lors du débarquement, a-t-il précisé. «Une autre tragédie a eu lieu sur la voie de la Méditerranée centrale, une des plus mortelles au monde», a dénoncé Save the Children, citée par l'agence ANSA.
Arrivée massive du Bangladesh
«Selon les premiers témoignages des survivants, partis de Tunisie et arrivés hier soir à Lampedusa, au moins 5 personnes, dont un mineur, sont portées disparues», a précisé l'ONG.
Selon le média local Agrigento Notizie, les migrants originaires de Gambie, Sierra Leone, Mali, Sénégal, Guinée et Côte d'Ivoire ont indiqué aux garde-côtes qu'ils étaient partis de Sfax en Tunisie sur une barque métallique de 7 mètres.
75 personnes étaient arrivées dans le sud de l'Italie la semaine du 24 au 30 novembre, sur un total de 63'086 personnes arrivées depuis le début de l'année 2025 (-1% sur un an), principalement du Bangladesh, selon le HCR.