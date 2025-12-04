Cinq migrants, dont un mineur, ont disparu lors d'une traversée entre la Tunisie et Lampedusa. L'ONG Save the Children rapporte que 45 personnes ont été secourues par les garde-côtes italiens.

Cinq migrants disparus au large de Lampedusa, une quarantaine secourus

Cinq migrants, dont un mineur, ont disparu mercredi lors de la traversée entre la Tunisie et l'île italienne de Lampedusa, a indiqué jeudi l'ONG Save the Children. Celle-ci cite des témoignages de survivants.

«45 personnes ont été secourues par les gardes-côtes italiens, dont 25 mineurs non accompagnés. Cinq personnes seraient portées disparues, dont un mineur», a déploré de son côté le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) Filippo Ungaro sur le réseau social X.

Une équipe du HCR était présente lors du débarquement, a-t-il précisé. «Une autre tragédie a eu lieu sur la voie de la Méditerranée centrale, une des plus mortelles au monde», a dénoncé Save the Children, citée par l'agence ANSA.

Arrivée massive du Bangladesh

«Selon les premiers témoignages des survivants, partis de Tunisie et arrivés hier soir à Lampedusa, au moins 5 personnes, dont un mineur, sont portées disparues», a précisé l'ONG.

Selon le média local Agrigento Notizie, les migrants originaires de Gambie, Sierra Leone, Mali, Sénégal, Guinée et Côte d'Ivoire ont indiqué aux garde-côtes qu'ils étaient partis de Sfax en Tunisie sur une barque métallique de 7 mètres.

75 personnes étaient arrivées dans le sud de l'Italie la semaine du 24 au 30 novembre, sur un total de 63'086 personnes arrivées depuis le début de l'année 2025 (-1% sur un an), principalement du Bangladesh, selon le HCR.