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L’Etat promet de traquer les passeurs
Au Sénégal, le naufrage d’une pirogue fait au moins 39 morts

Au moins 39 migrants sont morts dans le naufrage d’une pirogue vendredi au large du nord-ouest du Sénégal, selon un nouveau bilan annoncé lundi par les autorités.
Publié: il y a 5 minutes
Au Sénégal, le naufrage d'une pirogue fait au moins 39 morts. (Image d'illustration)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Au moins 39 personnes migrantes sont mortes dans le naufrage de la pirogue qui les transportait, au large du nord-ouest du Sénégal, selon un nouveau bilan annoncé lundi par les autorités.

Il s'agit de l'un des drames migratoires les plus meurtriers de ces dernières années au Sénégal. La pirogue a chaviré vendredi dans l'après-midi. Les victimes, notamment des jeunes gens, sont mortes noyées. Elles sont originaires de cette région et des villages de Thieppe et Potou, selon les informations recueillies par l'AFP sur place.

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La pirogue en bois, brisée en deux et très endommagée, est échouée sur une grande plage déserte, sans construction, dans la localité de Thieppe (nord-ouest), selon les journalistes de l'AFP. S'étant rendu sur les lieux lundi, le ministre sénégalais de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, s'est recueilli devant la pirogue, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«Fausses aspirations»

Lors d'un point de presse sur place, la gouverneure de la région de Louga, Ndeye Nguenar Mbodj, a annoncé que quatre nouveaux corps avaient été retrouvés lundi matin, portant le bilan de 35 à 39 morts.

«23 corps ont été identifiés et rendus à leurs familles», a-t-elle ajouté. Le ministre a transmis un message de condoléances aux familles des victimes de la part du président, du Premier ministre et du gouvernement du Sénégal.

«Nous pouvons comprendre les aspirations des jeunes à partir, les difficultés du quotidien, le désir de se réaliser, d'aider sa famille. Partir est une option, mais mourir en mer ne doit pas être une option», a-t-il martelé.

Il a accusé les passeurs d'être des «négriers des temps modernes». «Il faut les traquer sans relâche», a-t-il lancé. Il a estimé qu'on vendait de «fausses aspirations» aux jeunes qui tentent la migration clandestine vers l'Europe et a plaidé pour continuer un «travail de sensibilisation» avec les autres pays de la sous-région.

«Il faudrait également travailler sur la migration circulaire pour aider au départ régulier des jeunes Sénégalais, des jeunes Africains qui aspirent à aller travailler pour se réaliser. C'est une aspiration légitime», a-t-il souligné.

Le principe de la «migration circulaire» est notamment de permettre à des migrants de travailler en Espagne avec un contrat pendant une période limitée pour répondre aux besoins d'un secteur précis avant de rentrer chez eux.

«Un bilan minimal»

Des milliers de personnes originaires d'Afrique de l'Ouest, en majorité des jeunes, tentent depuis des années de gagner clandestinement l'Europe en empruntant la route de l'Atlantique, principalement vers l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes.

Elles fuient les conflits ravageant leurs pays ou l'autoritarisme des juntes, ou sont à la recherche d'un avenir meilleur face à la pauvreté et au manque d'opportunités chez elles.

Des milliers de migrants sont morts ou ont disparu en tentant de rejoindre ainsi l'Europe ces dernières années. Dans un communiqué publié lundi soir, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) souligne que «la route atlantique ouest-africaine continue de coûter des vies».

Au 26 octobre, l'OIM avait recensé au moins 454 décès et disparitions sur cette route depuis le début de l'année 2026. «Ces chiffres ne reflètent qu'un bilan minimal: de nombreuses embarcations disparaissent loin des côtes, sans survivants, sans corps retrouvés et sans que l'on sache ce qui s'est passé», rappelle l'OIM.

«Derrière chacune des vies perdues, il y avait des espoirs, des projets, un avenir à construire. Nos pensées vont aux familles et aux communautés qui pleurent leurs proches, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui attendent encore des nouvelles», a déclaré dans ce communiqué Aissata Kane, cheffe de mission de l'OIM au Sénégal, à propos du drame de vendredi. L'OIM appelle les pays d'origine, de transit et de destination «à une coopération soutenue» sur l'ensemble de la route.

«Les priorités sont la coordination des opérations de recherche et de sauvetage, le débarquement en lieu sûr dans le cadre de procédures opérationnelles standard coordonnées, l'accompagnement des survivants et des familles endeuillées, l'amélioration des informations sur les migrants disparus et le renforcement de la lutte contre les passeurs qui exploitent les personnes», martèle le communiqué.

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