AFP Agence France-Presse
Environ 95% du territoire métropolitain français ainsi que la quasi-totalité de la Suisse (99%) étaient touchés par la sécheresse en juillet, deux records depuis le début des données de l'Observatoire européen de la sécheresse en 2012, selon une analyse AFP.
A lire également
Pour trois autres pays, la Hongrie (94%), la Slovénie (93%), et l'Autriche (91%), 2026 marque un record pour un mois de juillet. A l'échelle de l'Union européenne, plus de la moitié des sols sont secs, soit le deuxième mois de juillet le plus sec après 2022.
L'indicateur de sécheresse de l'observatoire du programme européen Copernicus, basé sur des observations satellitaires, combine trois paramètres: précipitations, humidité des sols et état de la végétation.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills