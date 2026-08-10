La sécheresse a atteint des niveaux records en juillet en France et en Suisse, selon une analyse de l'AFP. Environ 95% du territoire français et 99% de la Suisse étaient touchés, des records depuis 2012.

Un record absolu de sécheresse en France et en Suisse en juillet

Un record absolu de sécheresse en France et en Suisse en juillet

AFP Agence France-Presse

Environ 95% du territoire métropolitain français ainsi que la quasi-totalité de la Suisse (99%) étaient touchés par la sécheresse en juillet, deux records depuis le début des données de l'Observatoire européen de la sécheresse en 2012, selon une analyse AFP.

Pour trois autres pays, la Hongrie (94%), la Slovénie (93%), et l'Autriche (91%), 2026 marque un record pour un mois de juillet. A l'échelle de l'Union européenne, plus de la moitié des sols sont secs, soit le deuxième mois de juillet le plus sec après 2022.

L'indicateur de sécheresse de l'observatoire du programme européen Copernicus, basé sur des observations satellitaires, combine trois paramètres: précipitations, humidité des sols et état de la végétation.