Près de 70% de la France sous restrictions d'eau

Près de 70% du territoire français est soumis à des restrictions d’eau, sur fond de sécheresse persistante. Le gouvernement réunit mercredi une cellule de crise alors que 67 départements sont placés en situation de crise.

AFP Agence France-Presse

Près de 70% de la France fait actuellement l'objet de mesures de restrictions des usages de l'eau, sous l'effet d'une sécheresse qui s'accentue en raison des vagues de chaleur à répétition qui affectent le pays depuis trois mois, a indiqué lundi le gouvernement en annonçant une réunion de crise mercredi.

«Près de 70% du territoire français fait l'objet de restrictions d'usage de l'eau», indique le ministère de la Transition écologique. Dans le détail, au 9 août, 99 départements, soit l'ensemble du territoire métropolitain, sont a minima en seuil de vigilance. Parmi eux, 67 départements sont placés en situation de crise et 21 sont en alerte renforcée.



