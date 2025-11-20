Une découverte fascinante dans une grotte gréco-albanaise. Des scientifiques ont trouvé une toile d'araignée géante de plus de 100 m2, abritant environ 111'000 araignées, un phénomène rare pour ces espèces habituellement solitaires. Arachnophobes? Passez votre chemin.

1/4 La toile d'araignée fait plus de 100m2. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Des scientifiques ont récemment découvert une toile d'araignée géante de plus de 100 m2 avec quelque 111.000 araignées dans une grotte à la frontière entre la Grèce et l'Albanie, selon une étude publiée dans la revue Subterranean Biology. Appelée la «Sulfur cave», exceptionnellement riche en soufre, la grotte est située dans les gorges de Vromoner, une zone géologique à la frontière entre l'Albanie et la Grèce (nord-ouest), à 450km d'Athènes.

La toile d'araignée découverte couvre quelque 106 m2 et comprend «69'000 individus de tégénaires domestiques (Tegenaria domestica) et plus de 42'000 de Prinerigone vagans (Linyphiidae)». Des images, reçues mercredi par l'AFP, montrent des pans de cette immense toile, pendant sur la paroi comme un lourd rideau de velours noir, dans les profondeurs de cette grotte sous le regard fasciné d'un scientifique équipé comme un spéléologue.

Une espèce normalement solitaire

«Mon dieu, incroyable! Quelle texture!», s'exclame en anglais ce scientifique touchant la toile avec ses doigts. Selon lui, dans chacun de ces trous il y a une arachnide à l'origine de ces «mégapoles» d'araignées. On voit ensuite un membre de l'équipe réussir à attraper une araignée et la poser dans un tube à essai. Dans la revue, les chercheurs évoquent «la découverte (...) d'un assemblage extraordinaire d'araignées coloniales» alors que ces deux espèces sont normalement solitaires.

Il s'agit du "premier cas documenté de formation de toile coloniale chez ces espèces», notent d'ailleurs les experts qui précisent que cette immense toile est formée «de nombreuses toiles individuelles, (...) chacune étant stratégiquement placée à un endroit où les ressources trophiques (ndlr: la nourriture disponible) sont abondantes». «Certaines sections de la toile peuvent se détacher de la paroi sous leur propre poids», expliquent-ils.

Des sources d'eau situées dans les recoins profonds de la grotte alimentent un ruisseau sulfuré qui traverse toute la longueur du passage principal de la grotte, selon l'étude. Les araignées partagent la grotte avec de nombreux autres insectes, notamment des mille-pattes, des scorpions et des coléoptères. La découverte de cette immense toile a été rapportée pour la première fois par des membres de la Société spéléologique tchèque, selon l'étude.