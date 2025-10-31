Daniel Ducruet, ex-mari de la princesse Stéphanie de Monaco, rompt le silence sur un scandale datant de 1996. Dans une émission de télévision italienne, il affirme avoir été victime d'une machination qui a détruit son mariage.

1/5 L'ex-mari de la princesse Stéphanie de Monaco rompt le silence. Photo: AFP

Silja Anders

Un scandale vieux de presque 30 ans provoque une nouvelle vague d'indignation à Monaco. Daniel Ducruet, l'ex-mari de la princesse Stéphanie de Monaco, s'est récemment exprimé lors d'une interview télévisée dans l'émission «La Volta Buona» sur la chaîne italienne RAI au sujet d'un scandale sexuel dans lequel il a été impliqué en 1996.

«J'ai été victime d'une machination», clame Daniel Ducruet au sujet de ce piège sexuel qui a mis fin à son mariage avec la princesse monégasque.

Sa vision des choses

En 1996, le divorce du couple a fait la une des journaux du monde entier. Daniel Ducruet avait été photographié au bord d'une piscine avec la strip-teaseuse belge Fili Houtemann, alors qu'il était marié à la princesse Stéphanie depuis seulement un an. Après la publication de ces photos compromettantes, leur mariage s'est terminé aussi vite qu'il avait commencé. Près de trois décennies après le scandale, Daniel Ducruet rouvre l'affaire, prêt à raconter sa version des faits.

Il raconte s'être occupé de l'amie d'une connaissance qui était sur le point de rompre. «Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé cette fille avec une amie. Elles nous ont offert du vin.» Daniel Ducruet poursuit: «Il y avait des substances illicites dans le vin, un paparazzi prêt à dégainer, et vous connaissez la suite.»

La publication de ces photos compromettantes a mis fin au mariage royal.

Après l'incident, Daniel Ducruet est rentré chez lui et a avoué cette infidélité à sa femme. «Elle s'est mise à pleurer. Mais à ce moment-là, nous n'avons pas parlé de séparation ni de quoi que ce soit d'autre», se souvient-il. Le soir, il a reçu un appel anonyme menaçant lui disant: «Tu t'es trop amusé. Maintenant, tu es mort.»

Une strip-teaseuse en photo

Daniel Ducruet aurait tenté d'empêcher la publication de ces photos, mais en vain. Trois jours plus tard, elles ont été imprimées dans un journal italien, mettant fin au mariage royal dans la foulée.

Lors d'une interview avec la présentatrice Caterina Balivo, Daniel Ducruet a souligné l'importance qu'il accordait à la vérité, notamment pour ses enfants. «Il était essentiel pour moi de clarifier comment les choses se sont passées, car il ne suffisait pas de simplement raconter mon histoire à mes enfants.» Il ne veut pas qu'on se souvienne de lui comme de l'homme qui «s'est simplement enfui et a trompé sa femme».

Malgré leur passé tumultueux, la princesse Stéphanie et Daniel Ducruet entretiennent aujourd'hui des relations amicales. Les conséquences juridiques de l'incident ont été considérables. En 2000, la strip-teaseuse, le paparazzi et leur complice ont été condamnés à des amendes de 75'000 francs et à des peines de prison avec sursis pour «atteinte à la vie privée».