1/4 Le prince Andrew est une fois encore au coeur de la polémique. Photo: Getty Images

Fynn Müller

Un nouveau livre faisant des révélations chocs sur le prince Andrew paraîtra le 14 août prochain. Et l'ouvrage promet déjà de choquer les esprits en Grande-Bretagne. «Entitled: The Rise and Fall of the House of York» est le titre du livre signé par l'historien Andrew Lownie. Le journal britannique «Daily Mail» a d'ores et déjà publié les premiers extraits, qui laissent entrevoir la direction que pourrait prendre la biographie.

Dans l'ouvrage, Andrew Lownie décrit le duc d'York comme un obsédé sexuel. Jeffrey Epstein aurait d'ailleurs dit du prince Andrew: «Nous sommes tous deux accros au sexe. C'est la seule personne que je connaisse qui soit encore plus obsédée par ça que moi.» Ce comportement problématique se serait manifesté dès l'école. Dans une école privée de Gordonstoun, le frère cadet du roi Charles aurait hérité du surnom de «Randy Andy» de part sa réputation de fêtard.

Une contemporaine de l'époque l'aurait décrit comme suit dans ce livre: «Un type très vicieux, arrogant, un tyran.» Il serait tellement imbu de lui-même qu'il se serait souvent d'ailleurs vanté de son statut. «Sais-tu qui je suis?» aurait-il lancé à de multiples reprises.

Des stars du porno, des actrices, des politiciennes...

Selon le journaliste d'investigation Ian Halperin, Andrew aurait couché avec plus de 1000 femmes à ce jour. «Il aurait notamment eu des rapports sexuels avec des stars du porno, des actrices, des mannequins, des athlètes, des politiciennes et des barmaids.»

Un incident de 2006, qui s'est déroulé lors d'un événement officiel, avait marqué les esprits. Andrew s'était rendu à Bangkok pour le jubilé de diamant du roi de Thaïlande. Selon un correspondant de l'agence de presse Reuters, il y aurait fait monter plus de 40 femmes dans sa chambre d'hôtel. «Dès qu'une s'en allait, la suivante entrait.»

Des amis à lui auraient même servi d'entremetteurs. Selon un initié: «Il ne chasse pas les femmes. Il attend plutôt qu'elles viennent à lui. Mais quand elles le font, il se montre ensuite paresseux et très peu sociable.»

«Son astuce consistait à nous caresser le genou sous la table»

Une personne concernée prend également la parole. Elle aurait été invitée à sa table par l'assistant d'Andrew dans la boîte de nuit Chinawhite à Londres. «Son astuce préférée consistait à nous caresser le genou sous la table, explique-elle. C'est pathétique!»

Le sexe est central dans sa vie, raconte une autre contemporaine. «Ses voyages à travers le monde en tant qu'ambassadeur de commerce britannique et dans le cadre d'autres fonctions royales lui ont donné accès à beaucoup de femmes, et il en a pleinement profité.»

Ces révélations risquent de nuire davantage à la réputation de la famille royale britannique. Andrew s'était déjà retiré de la vie publique en 2019 en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein. «Entitled» pourrait être le dernier clou du cercueil de sa réputation.