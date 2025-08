1/4 Charles Spencer a posté cette photo avec sa sœur Diana en souvenir du bon vieux temps. Photo: Instagram/charles.earl.spencer

Charles Spencer, petit frère de Lady Diana et aujourd'hui âgé de 61 ans, a posté sur Instagram une photo jusqu'ici inconnue de la princesse. Le cliché en noir et blanc date de son enfance, on y voit Charles et Diana enfants, en maillot de bain, avec des insignes de natation. «Nous en étions si fiers», écrit Charles Spencer. La princesse est décédée à 36 ans en 1997.

Ces insignes de natation, Charles et Diana ont dû redoubler d'efforts pour les obtenir «Ils nous ont été décernés, bien que rarement, par Mme Lansdowne, une professeure de natation assez intimidante mais très douée, explique Charles Spencer. Elle venait chaque année chez nous.» La photo a été prise à la piscine de leur maison familiale à Sandringham sur la côte est de l'Angleterre. Charles dit que sa sœur et lui adoraient s'y baigner. «Tellement que nous ne voulions plus sortir du tout.»

La date de publication bien pensée

Charles Spencer a publié cette photo souvenir le 29 juillet, une date choisie en toute connaissance de cause. Ce jour-là, il y a exactement 44 ans, la princesse se mariait à l'actuel roi Charles III, un évènement qui avait fait grand bruit: plus de 750 millions de téléspectateurs l'avaient suivi dans le monde entier.

Mais le couple a connu des hauts et des bas par la suite, jusqu'à divorcer en 1996. Un an plus tard, le 31 août 1997, le destin a arraché Diana à la vie bien trop tôt. C'est ce dimanche-là que Lady Di et son ami Dodi al-Fayed ont perdu la vie dans un accident de voiture à Paris.

Depuis, son frère Charles Spencer ne cesse de partager avec les fans de la famille royale des souvenirs de sa défunte sœur. Le 1er juillet de cette année, il avait déjà posté une photo de Lady Diana enfant. Ce jour-là, la princesse aurait fêté son 64e anniversaire.