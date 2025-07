La cousine de William et Harry retrouvée morte chez elle

1/4 Le prince William et le prince Harry sont considérés comme divisés depuis le «Megxit». Ils doivent faire face au décès prématuré d'une cousine. Photo: imago images/i Images

SpotOn et Saskia Schär

Terrible nouvelle pour le prince William et son frère, le prince Harry: l’une de leurs cousines éloignées, Rosie Roche, est décédée à seulement 20 ans. Selon le tabloïd britannique «The Sun», la jeune femme aurait été retrouvée morte le 14 juillet dans la maison familiale. Elle était la petite-fille de l’un des oncles de la princesse Diana (1961-1997), la mère défunte des deux princes.

Le «Yorkshire Post» a publié une nécrologie le 19 juillet. On y apprend que Rosie, étudiante en littérature anglaise à l’université de Durham, sera inhumée dans l’intimité familiale. Un service commémoratif sera organisé ultérieurement. Elle y est décrite comme «la chère fille de Hugh et Pippa, l’incroyable sœur d’Archie et Agatha, la petite-fille de Derek et Rae Long».

«The Sun» rapporte que la jeune femme a été retrouvée par sa mère et sa sœur. Une arme à feu se trouvait à proximité d'elle, sur la propriété familiale de Norton, près de Malmesbury, dans le Wiltshire. Une enquête a été ouverte par la Coroner's Court du Wiltshire et de Swindon. La police estime toutefois que la mort de Rosie Roche n’est «pas suspecte», écartant toute implication d'un tiers.

Un autre décès similaire en février

Ce drame rappelle un autre décès survenu dans l’entourage de la famille royale en février 2025. Thomas Kingston, époux de Lady Gabriella Windsor, s’est suicidé. Une arme à feu a également été retrouvée à son domicile. L’autopsie a révélé une blessure fatale à la tête infligée de l’extérieur. Lady Gabriella est la fille du prince et de la princesse Michael de Kent – ce dernier étant un cousin de la reine Elizabeth II (1926-2022).

Avant son mariage avec Lady Gabriella en 2019, Thomas Kingston avait brièvement fréquenté Pippa Middleton, la sœur de la princesse Kate, en 2011. Bien que leur relation ait été courte, ils étaient restés proches et avaient assisté aux mariages de chacun.