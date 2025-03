Ces membres de familles royales qui sont morts très jeunes

Ce week-end, le prince Frederik, le fils du prince Robert de Luxembourg, est décédé d'une maladie rare à 22 ans. Il n'est de loin pas le seul royal à avoir connu une fin tragique et précoce. Tour d'horizon.

À seulement 22 ans, le prince Frederik de Luxembourg est décédé le 28 février, comme l'a annoncé son père ce week-end. Fils du prince Robert de Luxembourg (56 ans), cousin du grand-duc Henri (69 ans), il souffrait d’une maladie rare appelée mutation POLG, une affection neurodégénérative pouvant entraîner des crises d’épilepsie.

La vie de ce jeune homme a été bien courte. Et il n’est pas le seul, car six autres membres de familles royales sont eux aussi décédés de manière tragique et précoce.

Princesse Diana ( décès à 36 ans)

La mort tragique de la princesse Diana marque encore aujourd’hui la famille royale britannique. En 1997, sa voiture a eu un accident dans un tunnel parisien alors que le conducteur tentait d’échapper aux paparazzis. L’accident a été terrible, coûtant la vie à cette mère de deux enfants et à son compagnon, Dodi Al-Fayed.

À ce jour, de nombreuses questions restent sans réponse concernant le décès de la princesse Diana et sa disparition tragique a profondément marqué la vie de ses fils, le princes William et Harry.

Le prince William ( décès à 30 ans)

Lorsqu’on pense au prince William, on imagine d’abord l’actuel héritier du trône. Pourtant, un autre prince William a existé avant lui: cousin de la défunte reine Elizabeth (1926-2022), il s’est passionné très tôt pour l’aviation, une passion qui lui a été fatale.

Lors d’un meeting aérien en 1972, son avion a perdu de l’altitude, s’est écrasé au sol et a pris feu. Sa mère a assisté, impuissante, à la tragédie. Âgé de seulement 30 ans, le prince était admiré par Charles, son cadet de sept ans, aujourd’hui roi. C’est en son honneur qu'il a plus tard donné son prénom à son fils aîné.

La princesse Grace de Monaco (décès à 52 ans)

En 1982, la princesse Grace Kelly (1929-1982) se trouvait en voiture avec sa fille, Stéphanie, lorsqu’elle a perdu le contrôle de son véhicule sur la Route de La Turbie, chutant de 40 mètres en contrebas. Toutes deux ont été transportées d’urgence à l’hôpital. La princesse Stéphanie, alors âgée de 17 ans, souffrait d’une commotion cérébrale et d’une fracture d’une vertèbre. Sa mère, elle, est tombée dans le coma après une opération d’urgence.

Au final, ses proches ont accepté l’arrêt des soins qui maintenaient l'ancienne actrice en vie. Les circonstances exactes de l’accident restent encore très floues, mais les médecins ont supposé que Grace de Monaco avait été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) au volant. Cependant, certaines théories complotistes avancent encore aujourd’hui que la princesse Stéphanie conduisait elle-même la voiture ou que sa mère aurait eu l’intention de mettre fin à ses jours.

Thomas Kingston (décès à 45 ans)

L’époux de Lady Gabriella Windsor s’est donné la mort l’an dernier. Le 25 février 2024, il a été retrouvé sans vie au domicile de ses parents, dans le Gloucestershire, en Angleterre, avec une arme à ses côtés. Il souffrait d’insomnie et d’angoisses, pour lesquelles il prenait des médicaments. Son épouse, avec qui il était marié depuis 2019, pense qu’il a agi sous le coup d’une impulsion.

Stefano Casiraghi (décès à 30 ans)

Tout comme la famille royale britannique, la famille princière monégasque a traversé de lourdes épreuves. En octobre 1990, Stefano Casiraghi (1960-1990) participait à une course de bateaux à grande vitesse lorsque son embarcation a chaviré en raison d’une mer agitée. L’époux de la princesse Caroline de Hanovre a été secouru et transporté à l’hôpital, où il a finalement succombé à ses blessures.

Quelques semaines auparavant, Stefano Casiraghi avait déjà échappé de peu à la mort lorsque son bateau avait soudainement explosé. À sa disparition, il a laissé derrière lui son épouse, la princesse Caroline, ainsi que leurs trois enfants: Andrea, Charlotte et Pierre.

Le prince Friso des Pays-Bas (décès à 44 ans)

La famille royale néerlandaise apprécie passer ses vacances d'hiver dans la station autrichienne de Lech am Arlberg. C’est précisément là qu’un drame s’est produit le 17 février 2012. Le prince Friso (1968-2013), frère de l’actuel roi Willem-Alexander, skiait hors des pistes sécurisées, et ce, un jour où le risque d’avalanche était particulièrement élevé.

Une coulée de neige s’est déclenchée, l’emportant avec lui. Plongé dans le coma pendant un an et demi, il est finalement décédé des suites de complications liées aux lésions cérébrales causées par l’accident.