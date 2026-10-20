Les observateurs de l’espace sont en ébullition: depuis quelques jours, un satellite russe s’est calqué sur la trajectoire d’un autre engin, utilisé à des fins de renseignement par l’Ukraine. Une destruction serait un acte de guerre inédit dans l'histoire humaine.

Mais pourquoi un satellite russe colle-t-il aux basques de ce satellite utilisé par l’Ukraine?

Mais pourquoi un satellite russe colle-t-il aux basques de ce satellite utilisé par l’Ukraine?

En bref Le satellite russe Cosmos 2612 suit l’Iceye-X36 finlandais, utilisé par l’Ukraine pour le renseignement

Les données d’Iceye auraient aidé à détruire plus de 7000 véhicules russes, selon Kiev

Une attaque serait inédite; des experts évoquent aussi brouillage, lasers ou simple surveillance

Yannick Weber Newsdesk

La guerre va-t-elle désormais avoir lieu à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes? C’est ce qui est craint depuis plusieurs jours. Il a été établi qu’un satellite russe s’était rapproché, puis avait commencé à coller à la trace un satellite commercial de fabrication finlandaise – mais surtout utilisé par l’Ukraine pour obtenir des images et des informations qui, d’après le renseignement militaire ukrainien, ont permis la destruction de plus de 7000 véhicules russes sur le front de guerre.

Le média allemand spécialisé Golem en a fait état dimanche. Des experts notent qu’une attaque directe pour détruire un satellite ennemi en orbite serait une première dans l’histoire.

De quels engins parle-t-on? Le satellite suivi est le Iceye-X36. Iceye est une entreprise créée en 2014 en Finlande et spécialisée dans la fabrication de micro-satellites. Parmi ses clients: les entreprises d'armement Rheinmetall (Allemagne) et Saab (Suède). Après l'invasion russe en Ukraine, elle a aussi signé des accords pour mettre à disposition des données de ses satellites.

Des «cibles légitimes»

Le satellite suiveur s'appelle Cosmos 2612. ll en est un parmi les nombreux satellites russes du programme Cosmos, lancé en 1962 sous l'ère de l'Union soviétique. Ses satellites sont, pour certains, à usage militaire, d'autres utilisés à des fins scientifiques.

Reste à savoir quel est le plan derrière la tête de la Russie. Rien ne dit, à ce stade, que le but ultime est de détruire le satellite finlandais. La Russie a déjà averti que tous les satellites utiles à l'Ukraine pour la guerre sont considérés comme des cibles légitimes, comme le rappelle «Bild».

Une première dans l'histoire?

Jamais jusqu'à aujourd'hui un satellite «ennemi» n'a été abattu dans le cadre d'une guerre. Plusieurs pays, dont la Russie, la Chine ou les Etats-Unis, ont déjà détruit des satellites dans le cadre d'essais militaires. Ils savent faire. Mais selon les experts consultés par Golem, il pourrait y avoir d'autres scénarios. Le Cosmos 2612 pourrait suivre le Iceye-X36 pour tenter de brouiller les signaux et le rendre virtuellement hors service. Il pourrait aussi tenter de l'endommager via des lasers, par exemple.

L'entreprise Iceye n'a pas encore réagi aux informations sur la proximité du satellite russe. Selon certaines sources, le Cosmos 2612 s'est approché jusqu'à une distance d'à peine quelques centaines de mètres du Iceye-X36, les 15 et 16 octobre.