Le premier film en Chine entièrement généré par intelligence artificielle, «Sanxingdui: Future Past», est sorti en salles ce vendredi. Malgré un budget de 1,3 million CHF, les préventes restent faibles, atteignant à peine 10'700 francs.

Le premier film généré par IA fait un bide à sa sortie en salles

Le premier film généré par IA fait un bide à sa sortie en salles

AFP Agence France-Presse

Le premier long métrage entièrement généré par intelligence artificielle en Chine sort en salles ce vendredi, un test pour cette industrie en plein essor. L'accueil s'annonce cependant mitigé, avec des préventes de billets à la traîne. Plus de 10'000 séances de «Sanxingdui: Future Past», un thriller de science-fiction, sont programmées le premier jour, selon la plateforme de billetterie Maoyan.

Les recettes des préventes s'élevaient vendredi matin à 80'000 yuans (environ 10'700 euros) seulement, ce qui correspond au mieux à quelques milliers de billets en fonction du tarif variable de ces derniers. Et les prévisions pour le total des entrées ne dépassent pas les 150'000 yuans (20'000 euros), une infime fraction du coût de production, d'après Maoyan.

Pas bien accueilli

Jiang Defu, PDG de la société de production Bona Film Group, a reconnu la tiédeur de l'accueil dans une récente interview, tout en assurant que le film repoussait les limites du possible.

«Nous sommes les premiers à tenter le coup, les premiers à obtenir une autorisation de sortie en salles et les premiers à être confrontés au jugement du public», a-t-il déclaré à Yuli, un média spécialisé dans l'industrie cinématographique chinoise. «Ce n'est vraiment pas une mince affaire», a-t-il renchéri.

Près de 100 humains ont travaillé pendant plus de deux ans sur ce projet, qui a coûté plus de 10 millions de yuans (1,3 million d'euros), selon Bona Film Group. Cela n'a pas suffi à convaincre Iris Yang, qui a assisté jeudi à une avant-première gratuite à Pékin destinée aux équipes du film.

Elle n'aurait jamais payé pour son billet, étant donné la qualité du film, confie-t-elle à l'AFP. «Si une création générée par IA égalait l'expérience cinématographique d'un film comme Avatar, alors oui, je serais prête à payer», a-t-elle lâché en faisant référence à la franchise américaine réputée pour la qualité de son animation.

Les contenus vidéo générés par IA gagnent en popularité à vitesse accélérée en Chine. Sur Douyin, l'équivalent chinois de TikTok, les mini-séries créées par IA ont cumulé plus de 200 milliards de vues rien qu'en septembre. Mais, comme l'explique à l'AFP Zhang Jun, réalisateur indépendant se servant de l'IA, «le public ne va pas acheter de billets simplement parce que le film a été généré par intelligence artificielle».

Les spectateurs sceptiques

Les utilisateurs des réseaux sociaux chinois semblent sceptiques devant la sortie de films conçus par intelligence artificielle dans les cinémas. «Si c'est gratuit sur les plateformes de streaming, ça pourrait devenir culte. Mais payer pour regarder? Les gens ne sont pas prêts à ça pour le moment», commente un utilisateur sur le site Weibo.

À Hollywood, l'avènement de l'intelligence artificielle sème l'inquiétude parmi les professionnels du cinéma. Un long-métrage de science-fiction généré par intelligence artificielle, intitulé «Gods Don't Give Gifts», doit sortir aux États-Unis le 4 décembre. Une actrice virtuelle nommée Tilly Norwood, dont les interviews sont devenues virales tout en alimentant les craintes liées à l'emploi, doit tenir un rôle dans un prochain film intitulé «Misaligned».