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Quarantaine en Sibérie
Une technicienne de laboratoire meurt de la peste en Russie

Une femme de 28 ans est morte de la peste pulmonaire à Irkoutsk, en Russie. Elle aurait été contaminée dans son laboratoire. Près de 200 personnes ont été placées en quarantaine, selon des médias locaux.
Publié: il y a 20 minutes
La victime aurait pu contracter la peste à partir d'un tube à essai cassé. (Image prétexte)
Photo: MARTIAL TREZZINI
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ATS Agence télégraphique suisse

Une femme est morte de la peste pulmonaire dans la région d'Irkoustk, en Sibérie dans l'est de la Russie, a annoncé vendredi un responsable régional. Un média russe a fait état de dizaines de personnes placées en quarantaine.

Les médias locaux ont identifié la victime comme étant Daria Chipilova, une technicienne de laboratoire de 28 ans. Elle travaillait pour l'Institut anti-peste d'Irkoutsk, où elle aurait pu contracter la peste pulmonaire à partir d'un tube à essai cassé, selon le média Peuples du Baïkal.

Une maladie hautement contagieuse

Jusqu'à 200 personnes avec lesquelles elle aurait pu être en contact ont été placées en quarantaine, a ajouté ce média, sans donner plus de détails. Le ministère russe de la santé n'a pas fait de déclaration dans l'immédiat.

Alexeï Tsydenov, gouverneur de la région russe de Bouriatie, avait indiqué plus tôt dans un message sur les réseaux sociaux qu'une femme dans la région voisine d'Irkoutsk était «morte de la peste».

La peste est une maladie infectieuse causée par des bactéries. La peste pulmonaire est hautement contagieuse et peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement, selon l'Organisation mondiale de la santé.

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