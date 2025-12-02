DE
FR

Inaccessible au grand public
Samsung présente son premier téléphone pliable en trois... hors de prix

Samsung dévoile un smartphone pliable en trois, vendu plus de deux fois le prix d’un iPhone 17. Le Galaxy Z TriFold, édition spéciale à 2443 dollars, mise sur un écran de 10 pouces et l’IA pour relancer la marque.
Publié: 08:51 heures
|
Dernière mise à jour: 08:57 heures
Samsung présente son premier téléphone pliable en trois, le Galaxy Z TriFold.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'entreprise sud-coréenne Samsung a présenté mardi son premier téléphone pliable en trois, un an après son concurrent chinois Huawei, à un prix inaccessible au consommateur moyen. Le Galaxy Z TriFold sera mis en vente le 12 décembre en Corée du Sud et coûtera plus de deux fois plus cher que le nouvel iPhone 17, soit 2443 dollars (2104 euros) dans le pays.

Cette nouveauté pour Samsung n'est pas une première mondiale: l'an dernier, Huawei a devancé ses concurrents avec un téléphone vendu à un prix similaire. Très fin, le Galaxy Z TriFold se déplie pour dévoiler un écran de 10 pouces (25,4 centimètres), offrant «des possibilités accrues pour créer et travailler», a déclaré le géant sud-coréen de la technologie.

Edition spéciale hors de prix

Il n'est «pas destiné à la vente de masse», a admis le géant sud-coréen. Alex Lim, vice-président exécutif de Samsung Electronics, a déclaré qu'il s'agissait d'une «édition spéciale». La croissance sur le marché concurrentiel des smartphones se montre irrégulière, poussant les fabricants à trouver de nouveaux moyens pour se différencier des autres entreprises.

A lire aussi
Samsung s'attend à une chute de 56% de son bénéfice d'exploitation
Restrictions américaines
Samsung s'attend à une chute de 56% de son bénéfice d'exploitation
Apple lance ses iPhone 17, dont un modèle ultra-fin
Avec vidéo
Pas de révolution IA
Apple lance ses iPhone 17, dont un modèle ultra-fin

Disponible uniquement en noir, le nouvel appareil de Samsung pèse 309 grammes et mesure moins de 0,5 cm d'épaisseur à son point le plus fin. Le téléphone intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) générative, utilisables en temps réel à travers le partage d'écran ou de caméra.

Ce lancement intervient au moment où Apple est en passe de devancer Samsung. Les livraisons de smartphones de l'entreprise américaine devraient atteindre une part mondiale de 19,4% en 2025, tandis que Samsung devrait détenir 18,7% du marché, selon le cabinet d'études Counterpoint. Apple détrônerait ainsi son rival pour la première fois.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus