Apple lance ses iPhone 17, dont un modèle ultra-fin

La marque à la pomme a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones, misant sur la finesse et l'autonomie. Les prix pourraient augmenter aux Etats-Unis en raison des tensions commerciales sino-américaines.

Apple a présenté ses nouveaux modèles au siège californien de Cupertino. Photo: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Apple a présenté mardi sa nouvelle gamme d'iPhone 17, dont un modèle «Air» ultrafin, sans pour autant annoncer d'avancées majeures pour rattraper son retard dans l'intelligence artificielle (IA), à l'heure où la guerre commerciale sino-américaine renchérit ses coûts de production.

Avec ses 5,6 mm, plus fin de 0,2 mm que son concurrent Galaxy S25 Edge de Samsung, «l'iPhone Air change complètement la donne», a assuré le patron d'Apple, Tim Cook, dans une vidéo de présentation de plus d'une heure diffusée au siège californien de Cupertino et en ligne. Outre l'ultra finesse, des progrès sur l'autonomie et les objectifs photographiques sont les promesses principales de cette nouvelle gamme, également marquée par la généralisation de l'abandon des cartes SIM physiques au profit de leurs versions virtuelles eSIM.

Une «esquive» concernant l'IA

Sur l'intégration de l'IA, Apple a mis en avant son apport pour la prise de photos ou la gestion de l'autonomie et de la puissance de sa nouvelle génération d'iPhone, moteur de ses revenus qui lui assure une position dominante dans le marché haut de gamme.

«Apple esquive le coeur de la course à l'armement sur l'IA» générative «en se positionnant comme un innovateur de toujours sur l'intégration matérielle de l'IA dans les puces et les appareils», estime Gadjo Sevilla, analyste chez Emarketer. «L'avantage compétitif d'Apple reste ancré sur l'expérience du produit» complet plutôt que sur l'usage direct de l'IA par les utilisateurs, juge-t-il. Les smartphones rivaux, dotés du système Android de Google, «ont massivement amélioré l'intégration de l'IA» tandis que «le déploiement plus lent d'Apple» a poussé des consommateurs à retarder l'achat d'un nouvel iPhone, poursuivait la note.

Il y a moins d'un an, Apple a lancé ses fonctionnalités d'IA, «Apple Intelligence», qui ont déçu les utilisateurs, notamment les améliorations de l'assistant vocal, Siri, jugées trop minimes. Selon certains médias, l'entreprise prévoirait d'intégrer l'IA dans la recherche en ligne en 2026, en parallèle d'une refonte de Siri, mais ces affirmations n'ont pas été confirmées. Apple travaillerait aussi sur un partenariat avec Google pour améliorer son expertise en recherche et IA, selon d'autres articles de presse.

Ultra-fin

L'évènement de mardi était aussi l'occasion de présenter la 3e génération d'AirPods, les écouteurs haut de gamme de la marque, et ces nouveaux modèles d'Apple Watch, tournés en priorité vers les fonctionnalités de suivi de santé.

Pour la plupart des observateurs, Apple a décidé de miser sur la finesse plutôt que sur la taille d'écran pour garder la main sur le marché haut de gamme. Un iPhone ultra-fin prépare ainsi le terrain à une éventuelle version pliable, dans les années à venir. Qui devrait toutefois affronter deux défis: une surcoût de production pour la prouesse technique et la réduction de l'espace pour la batterie.

Vers une hausse des prix

Les prix des nouveaux iPhone devraient augmenter aux Etats-Unis en raison des droits de douane imposés par le président Donald Trump, qui alourdissent les coûts de production en Chine, toujours le principal centre de fabrication de la marque à la pomme.

L'impact financier de cette guerre commerciale est déjà considérable: le PDG Tim Cook a dévoilé que les droits de douane ont coûté 800 millions de dollars à Apple au dernier trimestre, avec un manque à gagner estimé à 1,1 milliard de dollars pour le trimestre en cours.