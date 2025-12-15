Les services secrets ukrainiens ont assuré lundi avoir frappé un sous-marin russe de la flotte de la mer Noire. Le submersible a été endommagé par un drone sous-marin.

Un sous-marin russe «mis hors service» par Kiev en mer Noire

AFP Agence France-Presse

L'Ukraine a affirmé lundi avoir frappé pour la première fois à l'aide d'un drone naval un sous-marin russe amarré dans le port de Novorossiïsk en mer Noire, assurant lui avoir infligé des «dommages critiques».

«Pour la première fois de l'histoire, des drones sous-marins Sub Sea Baby ont fait exploser un sous-marin russe» de classe Kilo, ont annoncé les services de sécurité ukrainiens (SBU) sur Telegram. «A la suite de l'explosion, le sous-marin a subi des dommages critiques et a été mis hors service», ont-ils ajouté.

Ce type de sous-marin d'attaque conventionnel est fabriqué depuis les années 1980. Selon les analystes militaires, la Russie en possède plus d'une trentaine. La Russie n'a pas communiqué dans l'immédiat sur ces affirmations ukrainiennes.

Depuis le début de la guerre en 2022, l'Ukraine a frappé à plusieurs reprises avec des drones ou missiles des navires russes dans les eaux de la mer Noire, les forçant à rester dans sa partie orientale pour y échapper. Elle avait déjà attaqué des ports russes en mer Noire, dont celui de Novorossiïsk près duquel un important terminal pétrolier avait été forcé d'interrompre ses activités fin novembre après une attaque de drone naval.

Fin novembre et début décembre, l'Ukraine a par ailleurs frappé des navires pétroliers liés à la Russie dans les mêmes eaux. La Russie bombarde de son côté régulièrement le port ukrainien d'Odessa, où des navires de transport turcs ont été touchés ces derniers jours.