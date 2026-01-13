DE
FR

Kiev soupçonné
Un pétrolier kazakh touché par un drone près d'un port russe

Un drone a frappé un pétrolier kazakh dimanche près du port russe de Novorossiïsk, a confirmé KazMunayGas. L'attaque, sans victime, intervient dans un climat tendu marqué par des agressions réciproques sur des navires civils.
Publié: 15:27 heures
L'attaque serait survenue à proximité du port russe de Novorossiïsk. (Image d'illustration)
Photo: LCC
AFP Agence France-Presse

Un pétrolier affrété par une compagnie kazakhe a été frappé par un drone en mer Caspienne, à proximité du port russe de Novorossiïsk, a indiqué cette entreprise mardi, dans un contexte d'intensification des attaques ukrainiennes sur des navires liés à la Russie.

La compagnie gazo-pétrolière KazMunayGas a rapporté sur Telegram qu'un de ses pétroliers avait «été attaqué par un drone», sans en préciser l'origine. «L'attaque a provoqué une explosion sans causer d'incendie» ni faire de blessé ou de dégâts importants, a-t-elle ajouté.

Ce navire, le Matilda, devait s'approvisionner en pétrole kazakh au terminal du Consortium international oléoduc caspien (CPC) dimanche, selon le communiqué de l'entreprise.

L'agence de presse russe Ria Novosti a affirmé de son côté qu'un second navire, le Delta Harmony, affrété par une autre entreprise kazakhe et avec la même destination, a également été visé par un drone. Selon la source anonyme citée par cette agence, ces attaques sont ukrainiennes. Kiev n'a pour l'heure pas fait de commentaire.

Kiev accusé

Les attaques russes et ukrainiennes sur des navires civils se multiplient depuis plusieurs semaines. Lundi, l'Ukraine avait accusé la Russie d'avoir frappé avec des drones deux cargos battant pavillon du Panama et de Saint-Marin, qui se trouvaient à proximité d'un port ukrainien de la mer Noire, faisant un blessé.

Plusieurs attaques similaires avaient eu lieu précédemment, ainsi que des frappes russes sur les infrastructures portuaires ukrainiennes. Kiev avait de son côté revendiqué plus tôt en décembre des attaques contre trois pétroliers liés à la Russie en mer Noire et en Méditerranée. Elle avait aussi frappé le port de Novorossiïsk.

Les autorités du Kazakhstan avait appelé l'Ukraine le 30 novembre à cesser ses frappes contre ce terminal du CPC, l'un des plus grands oléoducs du monde par lequel transite environ 80% du pétrole kazakhe, et touché par quatre attaques en 2025.

