12:16 heures

Trump vole à la rescousse de Steve Witkoff après la fuite d'un audio explosif

Donald Trump a pris la défense de son envoyé spécial Steve Witkoff, assurant que celui-ci avait agi «conformément aux procédures habituelles». Cette réaction intervient après ​​la fuite d’un enregistrement​​ dans lequel Steve Witkoff semble conseiller un responsable russe sur la manière d’amadouer le président américain.

Mercredi, Trump a indiqué aux journalistes qu’il n’avait pas écouté l’enregistrement, tout en affirmant que Steve Witkoff faisait «le travail d’un négociateur», chargé de «vendre» le plan de paix à la fois à la Russie et à l’Ukraine.

Selon les informations divulguées, Steve Witkoff aurait, il y a quelques semaines, donné des indications à Iouri Ouchakov, conseiller en politique étrangère de Vladimir Poutine, sur la façon dont le Kremlin pourrait présenter un accord avec l’Ukraine de manière acceptable pour Donald Trump.

Source: BBC