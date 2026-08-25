Un incendie sur un chantier pétrochimique en Russie a tué trois personnes et blessé plus de 100 travailleurs. Les secours poursuivent leurs recherches.

AFP Agence France-Presse

Trois personnes, dont deux ressortissants chinois, ont été tuées, et plus d'une centaine d'autres blessées mardi dans un incendie qui s'est déclaré sur le chantier d'un complexe pétrochimique dans la région de l'Amour, dans l'Extrême-Orient russe, a annoncé la compagnie.

«Le décès de trois personnes (...), deux ressortissants de la République populaire de Chine et un ressortissant russe, a malheureusement été confirmé», a indiqué Amour GKhK dans un communiqué. Selon elle, 24 personnes ont également été hospitalisées avec «des blessures plus ou moins graves» et 122 autres ont reçu «des blessures légères» sans hospitalisation.

Les recherches continuent

«Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent sur le chantier» et les «services d'urgence procèdent à l'extinction du foyer d'incendie et à la combustion contrôlée des résidus de gaz industriels», a encore indiqué la compagnie. Elle précise que «l'incendie s'est déclaré dans une zone technique auxiliaire de l'installation» et que «les équipements principaux du complexe n'ont pas été endommagés».

Le complexe pétrochimique de l'Amour est une usine en cours de construction dans cette région reculée de Russie. Il s'agit d'un projet conjoint entre l'entreprise pétrochimique russe Sibur et le chinois China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec).