Poutine menace de saisir des navires occidentaux en mesure de représailles
Le président russe Vladimir Poutine a menacé mercredi de saisir des navires occidentaux en mesure de représailles à l'arraisonnement par des pays européens de bateaux soupçonnés d'appartenir à la «flotte fantôme» russe.
«Nous devrons répondre de manière symétrique», a affirmé Vladimir Poutine lors d'exercices navals dans l'Extrême-Orient russe, ajoutant que Moscou agirait «là où nous le jugerons nécessaire et approprié, n'importe où».
Source: AFP
Au moins un mort dans des frappes russes sur Kiev
Au moins une personne a été tuée jeudi dans des bombardements russes sur Kiev, déclenchés quelques heures après une mise en garde contre une «attaque massive» imminente formulée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Malheureusement, un décès a été confirmé» dans cette attaque, a annoncé sur Telegram l'administration militaire de la capitale. «L'ennemi attaque la capitale avec des armes balistiques. La menace de nouvelles attaques demeure. Restez dans les abris!» avait auparavant écrit sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitchko. Il a fait état d’incendies dans plusieurs quartiers de la ville.
Source: AFP
Zaporijjia «a été frappée par des missiles balistiques nord-coréens», selon Zelensky
Le président Volodymyr Zelensky a affirmé mardi que l'armée russe a utilisé des "missiles balistiques nord-coréens" pour frapper la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, où au moins six personnes ont été tuées au cours de la nuit.
"La ville a été frappée par des missiles balistiques nord-coréens, des (missiles russes) Zircon et des bombes aériennes guidées", a déclaré Volodymyr Zelensky sur X, dénonçant une "attaque brutale, conçue pour infliger un maximum de dégâts".
La ville de Zaporijjia, qui comptait plus de 700.000 habitants avant la guerre, a été visée par une frappe "massive" qui a fait au moins six morts et 19 blessés, d'après le gouverneur régional Ivan Fedorov. La Corée du Nord est un allié de la Russie et les relations entre les deux pays se sont renforcées depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.
Moscou et Pyongyang ont conclu un accord de défense en 2024 et des milliers de soldats nord-coréens ont participé aux combats contre les forces ukrainiennes dans la région russe de Koursk en 2024-2025. L'Ukraine a déjà accusé la Russie par le passé d'utiliser des armes de fabrication nord-coréenne.
Source: AFP
Selon Zelensky, la Russie va accueillir davantage de Nord-Coréens
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que la Russie se préparait à déployer davantage de soldats nord-coréens sur son territoire et avait reçu de nouveaux missiles balistiques en provenance de Pyongyang. Volodymyr Zelensky a maintes fois mis en garde contre le renforcement des liens militaires entre Moscou et Pyongyang, tout en appelant souvent les Occidentaux à fournir davantage d'équipements de défense antiaérienne.
«C'est la première fois qu'ils (les militaires russes, ndlr) ne peuvent pas livrer la guerre sans renforts venus de Corée du Nord», a-t-il affirmé dans son allocution quotidienne. Les Russes «se préparent désormais à déployer un contingent supplémentaire de Nord-Coréens sur leur territoire. Ils ont reçu – imaginez un peu – des missiles balistiques supplémentaires de la Corée du Nord», a-t-il ajouté.
Le chef de l'Etat ukrainien n'a présenté aucune preuve ni aucun calendrier précis pour étayer ces affirmations. Il a toutefois exhorté le Japon et la Corée du Sud à fournir à son pays une aide en matière de défense antiaérienne, jugeant cela nécessaire pour contenir la puissance de Pyongyang, qui se renforce grâce à l'expérience acquise en soutenant Moscou.
Le week-end dernier, Zelensky avait assuré qu'une décision avait été prise concernant le déploiement de 30'000 à 50'000 Nord-Coréens sur le sol russe. Il n'a pas précisé comment il avait obtenu ces chiffres. La Corée du Nord est devenue l'un des partenaires militaires les plus proches de la Russie depuis que le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont signé un pacte de défense mutuelle en juin 2024.
Source: ATS
Neuf morts dans une attaque russe sur Zaporijjia
Des attaques russes en Ukraine ont tué au moins neuf personnes au cours de la nuit, dont six à Zaporijjia, dans le sud-est du pays, ont annoncé les autorités mardi matin.
Dans la grande ville de Zaporijjia, «six personnes ont été tuées et 19 ont été blessées», a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale, Ivan Fedorov, rehaussant le bilan auparavant de cinq morts.
D'après le responsable, l'armée russe a procédé à une frappe «massive» de missiles et de bombes aériennes guidées, endommageant des immeubles d'appartements et des bâtiments non-résidentiels
Précédemment, il avait partagé une image de voiture totalement détruite par les flammes et parlé d'attaques contre des infrastructures industrielles.
L'armée russe a aussi procédé à une attaque de drones et d'artillerie contre cinq districts de la région de Dnipropetrovsk (est), a rapporté le chef de l'administration militaire locale.
«Trois personnes ont été tuées», dont un adolescent de 15 ans, a détaillé Oleksandre Ganja sur Telegram, faisant également état de cinq blessés.
A Kiev, une série d'explosions a retenti mardi peu après 00H00 (21H00 GMT lundi), ont constaté des journalistes de l'AFP, après l'émission d'une alerte aux missiles. Un incendie s'est déclaré dans un entrepôt, et un blessé a été recensé, a rapporté le service d'urgence national.
Le ministère russe de la Défense a revendiqué sur la plateforme Max des attaques «visant des entreprises du secteur militaro-industriel et des centres de transport et de logistique dans les villes de Kiev et de Zaporijjia».
Source: AFP
De nombreuses explosions entendues à Kiev après une alerte aux missiles
Une série d'explosions a été entendue mardi peu après minuit (23h00 en Suisse) dans la capitale ukrainienne Kiev, ont constaté des journalistes de l'AFP, après que les autorités eurent averti que plusieurs missiles étaient en approche.
Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué sur les réseaux sociaux que la «ville (était) sous attaque de missiles balistiques» russes. Selon cette source, les secours ont été dépêchés dans le quartier de Chevtchenko, dans le centre de la capitale, sans donner plus de précision.
Les sirènes d'alerte aérienne avaient commencé à retentir peu auparavant lorsque de fortes détonations ont été entendues dans la ville, a constaté l'AFP sur place. Cette attaque intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé la veille que la Russie se préparait à déployer davantage de soldats nord-coréens sur son territoire et avait reçu de nouveaux missiles balistiques en provenance de Pyongyang.
Moscou a intensifié ces dernières semaines ses frappes de missiles balistiques, que seuls certains systèmes de défense antiaérienne, dont les Patriot américains, sont capables d'intercepter. La pénurie de missiles intercepteurs PAC-3 destinés à ces batteries s'est aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran fin février. En parallèle, l'Ukraine multiplie les frappes contre des villes russes éloignées de la frontière.
Source: ATS
La Cour suprême russe interdit au seul parti antiguerre de participer aux élections
La Cour suprême russe a interdit lundi au seul parti antiguerre, Iabloko, de participer aux élections législatives de septembre en Russie. Cette juridiction a ainsi fait droit à la demande d'un parti nationaliste favorable au Kremlin, privant les électeurs opposés au conflit en Ukraine qui dure depuis quatre ans et demi de la possibilité de réclamer via leur bulletin de vote d'y mettre fin.
Une centaine de sympathisants de ce parti, pour la plupart des jeunes, se sont rassemblés devant le siège de la Cour suprême, scandant «Honte ! Honte !», après la lecture du jugement.
S'adressant à eux à l'issue de l'audience, le chef de Iabloko, Nikolaï Rybakov, a annoncé que cette formation politique ferait appel de la décision. «Un long chemin nous attend et nous avons une tâche vaste et importante : mettre fin aux morts et ramener la paix», a-t-il ajouté. «Tout ce que nous faisons doit y être consacré», a-t-il encore dit.
La plupart des opposants au président Vladimir Poutine sont emprisonnés, en exil ou morts, et Iabloko est le seul parti libéral encore en activité en Russie.
Celui-ci a reçu le soutien de plusieurs personnalités de l'opposition vivant désormais à l'étranger, dont Ioulia Navalnaïa, la veuve de l'opposant Alexeï Navalny, tous deux classés dans la catégorie des «extrémistes» en Russie.
Source: AFP
Cinq morts dans une frappe russe dans la région de Kharkiv
Une frappe russe lundi dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a fait cinq morts, ont annoncé les autorités locales. Les forces russes ont effectué un «tir d'artillerie massif» sur une zone résidentielle d'un village dans le district de Tchougouïv, a indiqué sur Telegram le bureau du procureur général, qui a diffusé des images de maisons détruites.
Source: AFP
Des centaines de drones ukrainiens frappent la Russie
La Russie a annoncé lundi avoir abattu dans la nuit 456 drones ukrainiens, des attaques qui ont fait plusieurs morts dans deux régions russes selon les autorités locales.
«Au cours de la nuit écoulée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 456 drones aériens ukrainiens», a indiqué le ministère russe de la Défense, en précisant que ces attaques ont visé une quinzaine de régions russes et la Crimée annexée.
Au Tatarstan, dans le centre de la Russie, les frappes «massives» ont visé la ville industrielle de Nijnekamsk, située à quelque 1600 km de la frontière ukrainienne, selon un communiqué des autorités régionales. L'attaque, toujours en cours à 5h30 GMT (7h30 en Suisse), «est menée contre des sites industriels comme civils», souligne le communiqué. Au moins 13 personnes ont été tuées et 39 autres blessées, ont indiqué les autorités locales.
Pour leur part, les autorités de la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ont fait état d'une femme tuée dans une attaque de drone visant une maison dans la localité de Novaïa Tavoljanka.
Source: AFP
Un entrepôt de l'OMS détruit par des frappes en Ukraine
Un entrepôt de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) stockant des fournitures médicales dans la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, «a été frappé et détruit», a déclaré dimanche le directeur général de cette agence de l'ONU.
«Vendredi dernier, l'entrepôt humanitaire de l'OMS à Dnipro, en Ukraine, a été frappé et détruit. A ce stade, aucune victime n'est à signaler», a annoncé sur X Tedros Adhanom Ghebreyesus. Un membre du personnel de l'OMS et des chauffeurs s'étaient rendus sur le site plus tôt dans la journée, a-t-il expliqué. «L'équipe a réussi à évacuer 130 des quelque 300 palettes et a quitté la zone avant l'attaque».
L'entrepôt «contenait des fournitures médicales humanitaires destinées aux établissements de santé de la ligne de front, principalement des fournitures d'urgence de l'OMS», a encore détaillé le dirigeant de l'agence.
Source: AFP
Des échanges de frappes font cinq morts en Ukraine et en Russie
Des frappes russes ont fait deux morts et des dizaines de blessés dans plusieurs régions de l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, tandis qu'une attaque de drones ukrainienne a tué trois personnes dans la région russe de Belgorod.
Une frappe de drone russe a fait deux morts et «détruit quatre étages d'un immeuble résidentiel ordinaire» à Kharkiv, grande ville du nord-est, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Vingt-trois personnes ont aussi été blessées, selon le gouverneur régional Oleg Synegoubov. Des images, qu'il a partagées, montrent un immeuble éventré, autour duquel les services de secours s'activent.
En Russie, une attaque de drones ukrainiens contre la ville de Belgorod, près de la frontière, a tué trois personnes, selon le gouverneur par intérim de cette région, Alexandre Chouvaïev. Vingt-cinq personnes, dont des enfants de 4 et 9 ans, ont aussi été blessées, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Attaques en mer Noire: Ankara réclame un «moratoire» à la Russie et l'Ukraine
La Turquie a réclamé à la Russie à l'Ukraine la mise en place d'un «moratoire» sur les attaques visant les navires commerciaux en mer Noire, a indiqué samedi le ministre turc des Affaires étrangères.
Face à la recrudescence des attaques, la Turquie «a appelé à la mise en place d'un mécanisme permettant de décréter un moratoire», a déclaré Hakan Fidan lors d'une interview en direct à l'agence de presse officielle Anadolu.
«Le conflit s'est étendu à toute la mer Noire. Au début, ils visaient les ports et les navires militaires. Maintenant, ils attaquent tous les navires commerciaux, sans distinction», a déploré le ministre, en soulignant que «les navires (...) appartenant à des Turcs ou battant pavillon turc sont également touchés».
La Turquie, qui entretient des relations étroites avec Moscou et Kiev, avait déjà dénoncé mardi des attaques de drone survenues la veille en mer Noire contre deux navires appartenant à des armateurs turcs, faisant des blessés parmi l'équipage.
Source: AFP