Activités jugées criminelles
La Russie menace de «bloquer complètement» WhatsApp

Moscou intensifie sa répression contre les réseaux sociaux étrangers. Les critiques affirment que la Russie cherche à pousser ses citoyens vers des plateformes contrôlées par l'Etat.
Publié: il y a 46 minutes
Moscou réclame que la messagerie fournisse un accès aux données sur demande des forces de l'ordre.
Photo: AFP

Les autorités russes ont menacé vendredi de «bloquer complètement» la messagerie WhatsApp, Moscou l'accuse de ne pas pouvoir exclure de son service des activités jugées criminelles. Le géant américain Meta, propriétaire de la messagerie, n'a pas immédiatement réagi vendredi à la menace formulée dans un communiqué par l'agence russe de surveillance des télécommunications, Roskomnadzor.

La Russie avait déjà interdit aux utilisateurs de passer des appels sur la plateforme en août, dans le cadre d'une répression plus large contre les réseaux sociaux détenus par des entreprises étrangères. La messagerie Telegram avait été visée par la même mesure de restriction en août.

Selon les critiques, Moscou tente de forcer les Russes à utiliser des plateformes contrôlées par l'Etat à la place. D'après Roskomnadzor, WhatsApp est utilisé pour «organiser et perpétrer des actes terroristes dans le pays, pour recruter les exécutants, et pour des fraudes et autres crimes contre nos citoyens». «Si la messagerie ne respecte pas la législation russe, elle sera complètement bloquée», poursuit le communiqué. WhatsApp est l'un des deux services de messagerie les plus populaires en Russie, avec Telegram.

Accès aux données

Moscou souhaite que les deux messageries fournissent un accès aux données sur demande des forces de l'ordre, non seulement pour les enquêtes sur les fraudes, mais aussi pour l'investigation d'activités que la Russie qualifie de terroristes.

Les autorités accusent aussi les services de sécurité ukrainiens de recruter via ces applications des Russes pour leur faire commettre des actes de sabotage dans le pays en échange d'une promesse de rémunération. Les défenseurs des droits humains craignent que le contrôle des messageries n'étendent les pouvoirs policiers de l'Etat russe.

