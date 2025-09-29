Vladimir Poutine retire la Russie de la Convention européenne contre la torture. Le Parlement russe accuse le Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, de «discrimination» envers la Russie.

La Russie se retire de la Convention européenne pour la prévention de la torture (Archives). Photo: ALEXANDER KAZAKOV

ATS Agence télégraphique suisse

Vladimir Poutine a signé lundi une loi pour retirer la Russie de la Convention européenne pour la prévention de la torture, créée par le Conseil de l'Europe dont Moscou a été exclu en 2022 après son offensive contre l'Ukraine.

Selon un document publié par les autorités, le président russe a signé cette loi adoptée précédemment par le Parlement qui avait accusé le Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, en France, de «discrimination» contre la Russie.