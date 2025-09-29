DE
«Discrimination envers la Russie»
Poutine retire la Russie d'une convention européenne contre la torture

Vladimir Poutine retire la Russie de la Convention européenne contre la torture. Le Parlement russe accuse le Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, de «discrimination» envers la Russie.
La Russie se retire de la Convention européenne pour la prévention de la torture (Archives).
Photo: ALEXANDER KAZAKOV
Vladimir Poutine a signé lundi une loi pour retirer la Russie de la Convention européenne pour la prévention de la torture, créée par le Conseil de l'Europe dont Moscou a été exclu en 2022 après son offensive contre l'Ukraine.

Selon un document publié par les autorités, le président russe a signé cette loi adoptée précédemment par le Parlement qui avait accusé le Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, en France, de «discrimination» contre la Russie.

