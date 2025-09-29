La Russie se retire de la Convention européenne pour la prévention de la torture (Archives).
Photo: ALEXANDER KAZAKOV
ATS Agence télégraphique suisse
Vladimir Poutine a signé lundi une loi pour retirer la Russie de la Convention européenne pour la prévention de la torture, créée par le Conseil de l'Europe dont Moscou a été exclu en 2022 après son offensive contre l'Ukraine.
Selon un document publié par les autorités, le président russe a signé cette loi adoptée précédemment par le Parlement qui avait accusé le Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, en France, de «discrimination» contre la Russie.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec vidéo
Présenté par
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Présenté par
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?