Elon Musk a mis en place ces "notes de la communauté" après avoir racheté X en 2022 et s'être débarrassé des méthodes traditionnelles de modération sur les réseaux sociaux (archives). Photo: LAURENT GILLIERON

ATS Agence télégraphique suisse

Elon Musk a promis jeudi de «réparer» une fonctionnalité de son réseau social X permettant aux utilisateurs de démentir ou nuancer des publications potentiellement fausses. Ils reprochent aux «gouvernements et médias traditionnels» de s'en être emparés.

Ces derniers jours, le président américain Donald Trump, qui a fait de l'homme le plus riche au monde son proche conseiller, a notamment accusé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d'être un «dictateur sans élections» et suggéré que Kiev avait déclenché le conflit avec la Russie.

Ces affirmations, semblant endosser les narratifs de Moscou, ont provoqué la stupéfaction d'utilisateurs de X. Beaucoup ont utilisé les «notes de la communauté», fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de la plateforme d'épingler des publications pouvant contenir de la désinformation.

X s'est débarrassé de la modération

«Malheureusement, les notes de la communauté sont de plus en plus utilisées par les gouvernements et les médias traditionnels. On va réparer cela», a écrit Elon Musk sur X. Elon Musk a mis en place ces «notes de la communauté» après avoir racheté X en 2022, connu à l'époque sous le nom de Twitter, et s'être largement débarrassé des méthodes traditionnelles de modération sur les réseaux sociaux.

Le mois dernier, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a annoncé la suppression de son service de contrôle des faits aux Etats-Unis, une décision qui a provoqué une pluie de critiques.