Trump envoie Elon Musk à Fort Knox pour voir les réserves d'or américaines

Donald Trump et Elon Musk veulent des preuves: l’or de Fort Knox est-il bien là? Le président américain et le milliardaire remettent en question la quantité réelle de métal précieux stockée dans le célèbre dépôt.

Elon Musk et Donald Trump veulent en avoir le cœur net. Quelle est la quantité exacte d'or qui se trouve à Fort Knox? Photo: AFP

Johannes Hillig

Quelle quantité d'or se trouve réellement à Fort Knox, le légendaire dépôt d'or des Etats-Unis dans l'Etat américain du Kentucky? La question préoccupe actuellement Elon Musk au plus haut point. Sur X, il a posté plusieurs messages, dont l’un demandant: «Qui confirme qu'aucun or n'a été volé à Fort Knox? Peut-être qu'il y est, peut-être qu'il n'y est pas!»

Il a également réclamé une visite en direct du site, diffusée en livestream, afin que le monde entier puisse vérifier si les réserves d’or américaines sont bien conformes aux chiffres officiels.

«Mesure de transparence ultime»

Les propos de Musk ont déclenché un vif débat sur X, alimentant les spéculations sur les véritables stocks d’or des États-Unis. Beaucoup veulent aussi voir de leurs propres yeux s'il y a vraiment autant d'or que ce qui est officiellement indiqué. Selon le gouvernement américain, Fort Knox contiendrait de l'or pour une valeur de 6,2 milliards de dollars américains, soit l'équivalent de 5,5 milliards de francs.

Les doutes qu'Elon Musk sème sont bien accueillis: «Une visite vidéo en direct de Fort Knox serait la mesure de transparence ultime», peut-on lire dans un commentaire sur X. Il poursuit: «Laissez le peuple américain voir ses réserves d'or de ses propres yeux. Plus de secret, plus d'excuses.»

«Tout l'or est disponible»

L’idée semble avoir capté l’attention du président américain Donald Trump. Lors d'un vol de retour vers Washington à bord d'Air Force One, il a déclaré mercredi soir que Musk en personne serait envoyé à Fort Knox. Un journaliste s'est renseigné et a voulu savoir pourquoi. Trump a répondu: «Pour s'assurer que l'or est là. Et si l'or n'est pas là, nous serons très en colère.»

De son côté, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a tenté d’apaiser les doutes. Invité dans une émission télévisée, il a affirmé que des contrôles rigoureux étaient effectués chaque année. «Tout l’or est là et a été vérifié», a-t-il assuré, ajoutant qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce que Musk visite Fort Knox.