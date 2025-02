1/5 Le président Donald Trump et Elon Musk ont discuté des mesures d'économie dans le budget de l'Etat américain. Photo: Screenshot X/@seanhannity

Georg Nopper

Donald Trump est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à intégrer Elon Musk dans son gouvernement. Lors d’une interview accordée mardi 18 février (heure locale) au présentateur de Fox News, Sean Hannity, en compagnie de l’homme le plus riche du monde, le président américain a expliqué qu’il avait cherché «quelqu’un de malin» pour diriger le Department of Government Efficiency (DOGE). Pourtant, selon lui, personne ne faisait l’affaire, raison pour laquelle il a finalement choisi Elon Musk, son principal expert en réduction des coûts.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«J'ai cherché partout», a déclaré le président Trump. «Je me suis vraiment efforcé. Je n'ai pas trouvé quelqu'un de plus malin.» C'est pourquoi on s'est «décidé pour ce type», a-t-il plaisanté en désignant son comparse assis à côté de lui. Le président a déclaré que l’un de ses principaux objectifs au début de son second mandat à la Maison-Blanche était simplement de trouver des «personnes exceptionnelles» pour son gouvernement. S’il ne connaît Elon Musk que «depuis l’an dernier, et seulement un peu», il affirme toutefois admirer la façon dont ce dernier a «lutté avec acharnement» dans le secteur privé.

Eviter les conflits d'intérêt

Donald Trump a affirmé qu'Elon Musk ne participerait pas aux décisions de DOGE dans lesquelles il pourrait se trouver en conflit d'intérêts: «S'il y a un conflit, il ne sera pas impliqué.» Il a ensuite fait remarquer que la suppression du soutien aux véhicules électriques de l'époque de son prédécesseur Joe Biden affecterait probablement le bilan d'Elon Musk.

Compétence et souci du détail

Lors de l’interview, Musk a déclaré que son objectif était d’économiser un billion de dollars sur les dépenses fédérales. Selon l'homme le plus riche du monde, la clé pour obtenir un bon accord pour les contribuables réside dans la «compétence et le souci du détail». Il a cité en exemple les négociations fermes qu'a eues Trump avec Boeing, qui ont permis de réduire de plusieurs milliards de dollars le coût du nouvel avion Air Force One. «Lorsque le président a reçu une facture exorbitante pour le nouvel Air Force One et qu’il a réussi à la faire baisser, sans justement cette compétence et son souci du détail, le prix aurait littéralement été 50% plus élevé», a affirmé Musk.

L'entrepreneur en technologie et PDG de Tesla a exprimé dans l'interview double son mécontentement face au rejet qu'il subit de la part de nombreux progressistes. Autrefois admiré par eux, ce soutien s'est transformé depuis qu'il a soutenu Trump lors de la campagne électorale. Il a fait le parallèle entre sa propre expérience et ce qu'il appelle le «syndrome Trump» chez certains de ses détracteurs. «On se rend compte à quel point c'est réel lorsque l'on ne peut plus avoir de discussions raisonnables avec ces personnes», a-t-il déclaré.