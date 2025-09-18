Le Danemark renforce sa défense face à la menace russe. Le gouvernement annonce l'achat d'armes de précision à longue portée, dont des drones et des missiles. Cette décision marque un changement majeur dans la politique de défense danoise.

Face à la menace russe, le Danemark annonce un tournant militaire XXL

L'annonce du Danemark a fait fulminer le Kremlin. Photo: imago/Dean Pictures

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement danois a annoncé mercredi qu'il allait acheter pour la première fois des armes de précision à longue portée pour renforcer sa dissuasion, jugeant que la menace russe allait longtemps peser sur l'Europe. «La Russie va être une menace pour le Danemark et l'Europe pendant de nombreuses années», a dit la Première ministre, Mette Frederiksen, lors d'une conférence de presse.

Copenhague va notamment acheter des drones et des missiles, que certains de ses alliés dans l'Otan «possèdent ou sont en train d'acquérir», a précisé le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen. Le type d'armes n'a pas encore été déterminé. «Grâce à ces armes, la défense pourra atteindre des cibles à grande distance et, par exemple, neutraliser les menaces de missiles ennemis», a ajouté la cheffe du gouvernement.

Elle a évoqué la possibilité «de neutraliser les rampes de guidage de missiles et les infrastructures pour les avions et les drones». «Il s'agit d'un changement de paradigme dans la politique de défense danoise», a dit Mette Frederiksen. Cette annonce doit contribuer à l'ambition de l'Otan que l'Europe puisse se défendre d'ici à 2030 au plus tard, a souligné le ministre des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen.

«Une pure folie», dit le Kremlin

L'ambassadeur russe au Danemark, Vladimir Barbin, a qualifié de «pure folie» la justification danoise selon laquelle il est nécessaire de pouvoir frapper des cibles lointaines. «Personne, nulle part, jamais dans le monde, n'a envisagé de menacer publiquement une puissance nucléaire. Ces déclarations seront sans aucun doute prises en compte», a déclaré M. Barbin dans un communiqué publié sur Telegram.

«A partir de maintenant, nous devons partir du principe que le Danemark n'envisage pas seulement la possibilité d'une confrontation militaire directe avec la Russie, mais se prépare également à un tel scénario», a-t-il ajouté. S'adressant à la chaîne de télévision DR, Mme Frederiksen a estimé que les commentaires de l'ambassadeur devaient être interprétés comme une menace.

«La Russie tente de menacer l'Europe et l'Otan afin qu'elles ne défendent pas nos populations et nos frontières. Bien sûr, nous ne nous laisserons pas intimider», a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le réarmement est une priorité du gouvernement de la sociale-démocrate Mette Frederiksen. La semaine passée, Copenhague a annoncé l'acquisition de huit systèmes de défense anti-aériens de longue et moyenne portée auprès de fabricants européens.







