Le cycliste français Sofiane Sehili, arrêté en Russie, voit sa détention prolongée jusqu'au 4 octobre. Accusé d'avoir franchi illégalement la frontière lors d'une tentative de record du monde, il était parti de Lisbonne pour rejoindre Vladivostok à vélo.

Il est accusé d'avoir franchi illégalement la frontière russe. Photo: Capture d'écran

AFP Agence France-Presse

La détention provisoire du cycliste français Sofiane Sehili, arrêté début septembre en Russie, a été prolongée jusqu'au 4 octobre, a annoncé mercredi l'agence d'Etat Ria Novosti en citant un tribunal de l'Extrême-Orient russe. «Le tribunal de district d'Oussouriïsk, dans la région du Primorié, a rendu le 6 septembre une décision imposant une mesure préventive sous forme de détention provisoire (concernant Sofiane Sehili, ndlr) jusqu'au 4 octobre», a déclaré le service de presse de la juridiction à Ria Novosti, sans préciser la raison de son arrestation.

Selon le quotidien français Le Monde, ce cycliste d'endurance est accusé d'avoir franchi illégalement la frontière russe en tentant de battre un record du monde de la traversée eurasienne à vélo. Son parcours reliait Lisbonne à Vladivostok, en Extrême-Orient russe.

Arrêté à la frontière

Des sources diplomatiques françaises avaient confirmé à l'AFP l'arrestation et le placement en détention provisoire d'un Français dans cette région. Mais elles n'avaient confirmé ni son identité ni la date ou les circonstances de l'arrestation. Parti de la capitale portugaise le 1er juillet, le Français avait affirmé le 2 septembre sur son compte Instagram, selon le quotidien sportif «L'Equipe», qu'il était bloqué à la frontière sino-russe après avoir tenté de pénétrer à deux reprises sur le territoire russe.

Ancien documentaliste au magazine culturel Telerama, Sofiane Sehili s'est spécialisé dans l'ultracyclisme, fait d'épreuves longues de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres. Sur son site internet, il dit avoir remporté 11 des plus de 25 courses auxquelles il a participé depuis 2016. En 2017, il a notamment relié Paris à Taïwan (16'000 km) en trois mois. Plusieurs ressortissants occidentaux ont été arrêtés en Russie depuis le début de l'offensive à grande échelle en Ukraine en 2022.