DE
FR

«Rééduqués» dans les camps
La Russie accusée d'envoyer des enfants ukrainiens enlevés en Corée du Nord

L'Ukraine a accusé jeudi la Russie d'envoyer vers des camps de «rééducation» en Corée du Nord des enfants ukrainiens «enlevés» par Moscou dans les territoires occupés par l'armée russe.
Publié: 15:14 heures
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Kiev a accusé ce jeudi Moscou d'envoyer vers des camps en Corée du Nord des enfants ukrainiens «enlevés» par Moscou dans les territoires occupés par l'armée russe.

Dans un communiqué, le médiateur ukrainien pour les droits humains, Dmytro Loubinets, a évoqué de nouvelles «informations» faisant état de l'existence de camps en Corée du Nord où des enfants ukrainiens sont soumis, selon lui, à une «russification» et une «militarisation» forcées. «Chaque enfant doit être retrouvé, protégé et ramené chez lui. Les enfants ukrainiens ne peuvent pas être des armes entre les mains de l'agresseur», a plaidé Dmytro Loubinets.

La veille, lors d'une audition devant le Sénat américain, Kateryna Rachevska, une responsable d'une ONG ukrainienne, Regional Center for Human Rights, a déclaré que son organisation avait recensé 165 «camps de rééducation» pour enfants ukrainiens enlevés par Moscou. Selon elle, ces lieux se trouvent dans les territoires ukrainiens occupés, en Russie, au Bélarus et en Corée du Nord.

20'000 enfants seraient enlevés

Kateryna Rachevska a affirmé que, selon son ONG, deux enfants venant respectivement de la Crimée annexée et de la partie de la région de Donetsk sous contrôle russe avaient notamment été envoyés dans un camp à Songdowon, en Corée du Nord, à 9000 km de l'Ukraine.

A lire aussi
Un menu copieux attend Vladimir Poutine pour sa visite en Inde
Pétrole, armement, diplomatie
Un programme chargé attend Vladimir Poutine pour sa visite en Inde
L'UE «se condamne» à «accélérer» sa perte, peste le Kremlin
Gaz russe interdit d'ici 2027
L'UE «se condamne» à «accélérer» sa perte, peste le Kremlin

«On y enseignait aux enfants à 'détruire les militaristes japonais' et ils ont rencontré des anciens combattants (nord-coréens, NDLR) qui avaient attaqué en 1968 le navire Pueblo de l'US Navy», a-t-elle affirmé, une attaque qui avait alors suscité une crise entre Washington et Pyongyang.

L'Ukraine accuse la Russie d'avoir enlevé au moins 20'000 enfants ukrainiens depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, en février 2022, et que seuls 1850 d'entre eux ont pu être récupérés.

Mandat d'arrêt contre Poutine

En 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour la «déportation illégale» d'enfants des zones occupées d'Ukraine vers la Russie.

Moscou dément ces accusations, assurant avoir sauvé ces enfants de la guerre et avoir mis en place des procédures pour les réunir avec leurs familles.

L'Assemblée générale de l'ONU a appelé mercredi au retour immédiat et inconditionnel des enfants ukrainiens «transférés de force» en Russie, une question sensible dans les très difficiles négociations en cours sur un éventuel accord entre Kiev et Moscou pour trouver une issue au conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus