Le comédien britannique Russell Brand a été condamné lundi au Royaume-Uni à 10 ans et six mois de prison pour un viol et trois agressions sexuelles commis entre 2004 et 2009.

Russell Brand condamné à plus de 10 ans de prison pour viol

Russell Brand condamné à plus de 10 ans de prison pour viol

Comédien star et ex-mari de Katy Perry

ATS Agence télégraphique suisse

Le Britannique Russell Brand, comédien star devenu influenceur complotiste, a été condamné lundi à 10 ans et six mois de prison après avoir été reconnu coupable d'un viol et de trois agressions sexuelles au Royaume-Uni. Les faits se sont déroulés entre 2004 et 2009.

Russell Brand, 51 ans, n'a montré aucune émotion quand la peine a été prononcée. «Il y a une vingtaine d'années, Russell Brand, vous étiez en train de devenir célèbre. Vous étiez intelligent et, aux yeux de nombreuses personnes, drôle et charismatique. Mais vous étiez aussi devenu un prédateur sexuel», a déclaré le juge Joel Bennathan.