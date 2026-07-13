Risque exceptionnel d'incendies de végétation en Angleterre

Le Royaume-Uni est également la proie des flammes en raison de la sécheresse et des températures extrêmes. Même le nord du Pays de Galles est touché.

AFP Agence France-Presse

Plusieurs zones du sud de l'Angleterre présentent un risque «exceptionnel» d'incendies de végétation, selon les données publiées lundi par l'organisme Natural England, au moment où les pompiers combattent plusieurs feux au Royaume-Uni qui connaît un été exceptionnellement chaud et sec.

Cet organisme public chargé de conseiller le gouvernement sur la protection de la nature et de la biodiversité n'a pas le pouvoir de placer des territoires en état d'alerte. Il élabore toutefois des indices de gravité des incendies permettant d'évaluer le risque qu'un feu de végétation se propage rapidement et atteigne une forte intensité. Il a ainsi classé lundi en risque «exceptionnel» l'île de Wight, ou encore les villes balnéaires de Bognor Regis et Lyme Regis, toutes deux situées sur la côte sud. Cette classification signifie qu'en cas de départ de feu, l'incendie pourrait être particulièrement violent.

Risque «extrême»

De leur côté, les pompiers de Londres avaient classé la capitale britannique en niveau de risque «extrême» durant le week-end. Au nord du pays de Galles, les secours poursuivaient lundi leurs opérations pour maîtriser un important incendie sur Conwy Mountain, classé comme incident majeur et qui a entraîné l'évacuation d'habitants.

Une épaisse fumée blanche s'élevait au-dessus des collines et certaines zones apparaissaient noircies et calcinées, selon une vidéo publiée lundi par les services de secours locaux. Les pompiers ont indiqué qu'il était «trop tôt pour dire quand les habitants évacués (...) pourront rentrer chez eux». «Je peux sentir la fumée depuis ma maison», a écrit sur X la députée Claire Hughes, ajoutant : «Nous sommes habitués aux incendies sur la montagne, mais celui-ci est d'une tout autre ampleur.»

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Mois de juin le plus chaud

Dans le nord de l'Angleterre, plusieurs incendies ravageaient également des landes dans le pittoresque massif vallonné du Peak District, dont l'un avait été classé comme incident majeur dimanche. Les pompiers ont indiqué qu'ils combattaient toujours les flammes lundi sur Tintwistle Moor, à l'ouest de Manchester, après des vents violents durant la nuit.

L'Angleterre a enregistré son mois de juin le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques en 1884, avec un record de température battu plusieurs jours d'affilée.



