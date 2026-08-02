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Le Premier ministre veut du changement
Andy Burnham plaide pour une constitution écrite

Andy Burnham, Premier ministre du Royaume-Uni depuis deux semaines, milite pour une constitution écrite. Il veut aussi transférer des pouvoirs aux régions pour réformer un pays centralisé.
Publié: il y a 21 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 18 minutes
Andy Burnham estime que l'absence de constitution «prive les territoires de moyens d'action».
Photo: IMAGO/i Images
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AFP Agence France-Presse

Le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham s'est déclaré favorable à l'adoption d'une constitution écrite au Royaume-Uni. Contrairement à la plupart des pays, le Royaume-Uni ne dispose pas d'un texte unique faisant autorité.

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Depuis son entrée en fonction il y a tout juste deux semaines, l'ancien maire du Grand Manchester a fait de la décentralisation des pouvoirs au profit des autorités régionales une priorité de son gouvernement. «En fin de compte, je pense que cela ouvre la voie à un nouvel accord constitutionnel», a déclaré Andy Burnham ce week-end à propos de ses projets de décentralisation.

Une idée récente

Appelant à «un nouvel ensemble de principes clairs sur la manière dont ce pays devrait être dirigé», le Premier ministre a souligné la nécessité d'une constitution écrite, une réforme qu'il défendait déjà avant son arrivée à Downing Street. «Il est anormal que des gens en soient réduits à devoir défendre des choses qui sont simplement fondamentales (...) et l'absence de constitution prive les territoires de moyens d'action», a estimé Andy Burnham.

Le Royaume-Uni est régi par un ensemble hétéroclite de lois, de décisions de justice fondées sur la common law et de traités. L'idée d'une constitution écrite est relativement récente au Royaume-Uni. L'ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown (2007-2010), dont Andy Burnham a été l'un des ministres, a été l'un des premiers à défendre une telle réforme.

Plusieurs années de travaux

Une commission parlementaire s'est penchée sur les différentes options de codification de la Constitution dans le cadre d'un examen de cinq ans, qui a conclu en 2015 à l'absence de consensus clair sur le sujet. Toute tentative de codifier la Constitution menée par Andy Burnham nécessiterait probablement plusieurs années de travaux, ainsi qu'une vaste enquête publique et des consultations.

Vendredi, Andy Burnham a annoncé vouloir permettre aux maires régionaux anglais de conserver une partie des impôts collectés sur leur territoire, dans le cadre de son projet de transfert de pouvoirs depuis la capitale de ce pays fortement centralisé.

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