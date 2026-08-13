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Une puissante explosion secoue la région de Rome
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Grondement sur des kilomètres:Une puissante explosion secoue la région de Rome

Les autorités enquêtent
Une usine d'armement explose dans la région de Rome

Une explosion a frappé une usine de munitions près de Rome, en Italie, jeudi après-midi, selon les carabiniers. Les autorités enquêtent sur les causes de cet incident.
Publié: 13.08.2026 à 16:22 heures
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Dernière mise à jour: 13.08.2026 à 17:38 heures
Une explosion a frappé une usine de munitions près de Rome, en Italie, jeudi après-midi.
Photo: Capture d'écran / X
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AFP Agence France-Presse

Une explosion s'est produite jeudi après-midi dans une usine de munitions à Colleferro, une localité située à environ 40 km au sud-est de Rome, ont indiqué des carabiniers à l'AFP.

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L'usine appartient au groupe de défense allemand KNDS et fabrique des munitions de moyen et gros calibre destinées à la défense terrestre et navale, ainsi que des combustibles solides pour les lanceurs aérospatiaux, selon l'agence Ansa.

Selon les médias italiens, en dépit de sa puissance visible sur des vidéos, l'explosion n'aurait pas fait de victime. Selon l'agence AGI, l'explosion aurait été précédée par un incendie entraînant une alerte, ce qui aurait laissé le temps nécessaire aux employés présents sur place de se réfugier dans des zones de sécurité prévues pour ce genre d'établissement.

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