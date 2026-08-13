A Rome, Pasquale Iannone, 70 ans, et Elisa Fava, 79 ans, sont devenus des stars virales en dansant sur des classiques comme «Beat It». Leur message: inspirer d'autres seniors à bouger.

Un couple de seniors danse dans la rue et fait un buzz fou

Un couple de seniors danse dans la rue et fait un buzz fou

AFP Agence France-Presse

En dansant sur «Beat It» de Michael Jackson sur une place romaine, un couple de danseurs âgés est devenu un véritable phénomène viral en Italie – une initiative qui, ils l'espèrent, incitera d'autres seniors à adopter un mode de vie plus actif. Pasquale Iannone, 70 ans, professeur de danse à la retraite, et sa partenaire Elisa Fava, 79 ans, ont reçu les félicitations du maire de Rome et ont virevolté à la télévision nationale depuis qu'une de leurs performances de rue a été partagée en ligne en août par un tour-opérateur féru de réseaux sociaux, The Tour Guy.

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«Personne n'aurait jamais imaginé qu'on ferait un tel buzz», a déclaré Elisa Fava à l'AFP mercredi, alors que le couple retournait sur la place Testaccio, dans le quartier populaire historique du même nom de la capitale italienne, pour une nouvelle séance de danse. Leurs pas de danse ont trouvé un écho auprès de nombreux Italiens, dans ce qui est le pays de l'Union européenne à l'âge médian le plus élevé.

La vidéo originale publiée par The Tour Guy a recueilli plus de 370'000 «j'aime» et des milliers de commentaires sur Instagram, notamment de la part du maire de Rome, Roberto Gualtieri, qui a félicité ces «excellents danseurs» en écrivant: «Il y a tant de beauté dans cette vidéo toute simple». Pasquale Iannone et Elisa Fava ont depuis été invités à se produire dans l'émission matinale phare de la chaîne nationale Rai Uno, ainsi que dans d'autres programmes télévisés.

«La danse est bonne pour la santé»

Les deux danseurs, qui se sont rencontrés lors d'un cours de danse et qui se produisent régulièrement en plein air pendant l'été, ont déclaré espérer que leur soudaine popularité inciterait d'autres personnes à quitter leur canapé pour se lancer sur la piste de danse.

« Ne restez pas inactifs: si vous le pouvez, bougez Elisa Fava, 79 ans »

«J'ai beaucoup d'amis qui, malheureusement, une fois à la retraite, finissent, comme beaucoup d'autres, par passer leur temps assis sur le canapé à regarder la télévision. J'aimerais bien qu'ils soient un peu plus actifs», a déclaré Pasquale Iannone après que le duo eut fait la démonstration de son talent sur les morceaux «Jailhouse Rock» d'Elvis Presley. Avec un âge médian de 49,1 ans, l'Italie est le pays le plus âgé de l'Union européenne, selon l'agence européenne de statistiques Eurostat.

Alors que la population vieillit, ce qui exerce une pression sur le système de soins parmi d'autres défis, les médecins affirment que l'activité physique est essentielle pour les personnes âgées, car elle contribue notamment à la santé cérébrale et cardiaque, entre autres bienfaits. «Ne restez pas inactifs: si vous le pouvez, bougez», a déclaré Elisa Fava, qui vient de devenir arrière-grand-mère, dans un message adressé à ses pairs seniors. «La danse, en particulier, est bonne pour la santé.»