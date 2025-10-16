Se retrouver à la retraite à 32 ans? Un rêve devenu réalité pour Naz Avo. Mais comment cet ancien développeur de logiciels ukrainien y est-il parvenu?

Un homme de 32 ans profite déjà de sa retraite grâce à la méthode FIRE

1/6 L'Ukrainien Naz Avo profite de sa vie en Thaïlande et n'a plus besoin de travailler. Photo: Screenshot Instagram

Il surfe, fait de la randonnée ou du yoga sur la plage. Ce qui ressemble à de belles vacances en Thaïlande est en réalité la vie quotidienne de Naz Avo. A seulement 32 ans, cet Ukrainien est déjà à la retraite. «Je vivais modestement et voyais le solde de mon compte en banque grossir», explique l'Ukrainien au journal britannique «The Sun».

Naz Avo travaillait comme développeur de logiciels et gagnait dernièrement l'équivalent de 96'000 francs par an. Il n'en dépensait toutefois qu'une petite partie. «J'ai découvert que si je vivais comme un étudiant et que je touchais le salaire d'un développeur de logiciels, je pouvais consacrer 60 à 70% de mon salaire à des investissements.»

Naz Avo a utilisé la méthode «FIRE»

Employé d’une entreprise américaine, Naz Avo pouvait travailler à distance. Il en a profité pour voyager à travers l’Asie et vivre à moindre coût. Il s'est finalement installé en Thaïlande, où il n'avait besoin que de 400 francs par mois. S'il vivait à Londres, il paierait environ 3000 francs pour un appartement comparable, selon les estimations de Naz Avo.

Son objectif est de ne plus avoir besoin de travailler, et ce le plus tôt possible, et il semble y être arrivé grâce à la méthode FIRE. L'abréviation vient de «Financial Independence Retire Early», c'est-à-dire indépendance financière pour une retraite précoce. L'essentiel ici est de vivre de manière aussi économe que possible. Les dépenses doivent être réduites de manière drastique afin de pouvoir investir suffisamment d'argent dans des actions.

«J'ai investi dans des ETF, des obligations et des actions»

Naz Avo a eu de la chance: les circonstances lui ont permis d'épargner beaucoup et les investissements ont également bien fonctionné. «J'ai investi dans des ETF, des obligations et des actions. C'est ce qui demande le moins d'attention: on met en place et on oublie. Ça fonctionne, c'est tout.» Dans la réalité, ce n'est toutefois pas aussi simple.

Pour pouvoir prendre sa retraite, il est recommandé d'avoir épargné environ 25 fois ses dépenses annuelles. Le taux d'épargne nécessaire pour cela est de 70% par mois. Une personne qui gagne 6000 francs devrait donc mettre 4200 francs de côté.

Tout sauf simple. A cela s'ajoute le fait que les investissements sur le marché des actions peuvent être risqués. «Le plan comporte des risques considérables. Il y a certains coûts de base que l'on ne peut pas faire disparaître», déclard à Cash.ch Karl Flubacher, directeur pour le nord-ouest et l'ouest de la Suisse du Vermögenszentrum. Un taux d'épargne plus réaliste pour la Suisse est d'environ 20%.

La Gen Z choisit les «micro-rentes»

Pour Naz Avo, le plan a fonctionné. Même maintenant, l'Ukrainien n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Il a intériorisé l'épargne. «Je ne veux pas être possédé. Je veux être libre. Plus on possède, plus les choses nous possèdent.»

Arrêter complètement de travailler et prendre sa retraite, comme l'Ukrainien, n'est pas le seul modèle possible. En effet, il existe actuellement une tendance parmi la génération Z: ils choisissent les «micro-retraites».

Il s'agit de longues périodes d'inactivité professionnelle qui doivent servir au développement personnel. «Les jeunes d'aujourd'hui ressentent nettement plus de stress que les jeunes d'il y a quelques années et nettement plus que toutes les autres générations au sein de la société», a déclaré en avril à Blick le psychologue et chercheur sur les générations Rüdiger Maas de l'Institut de recherche sur les générations. Là aussi, mieux vaut savoir épargner et planifier.