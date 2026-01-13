DE
Expulser l’ICE de l’Etat
Le Minnesota poursuit l'administration Trump suite à la mort de Renee Good

Minneapolis et le Minnesota poursuivent l’administration Trump pour stopper les opérations massives de l'ICE au sein de l'Etat. Cette action fait suite à la mort de Renee Good, abattue par un agent fédéral.
Publié: 01:36 heures
|
Dernière mise à jour: 01:37 heures
1/2
«Vous ne pouvez pas arrêter sans discernement des citoyens américains dans nos rues», a déclaré Jacob Frey, maire de Minneapolis.
Photo: IMAGO/UPI Photo
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La ville de Minneapolis et l'Etat du Minnesota ont annoncé lundi poursuivre en justice l'administration Trump contre les opérations d'envergure de la police fédérale de l'immigration. Ces dernières sont menées depuis plusieurs semaines dans la région.

Au cours d'une de ces opérations il y a cinq jours, une femme américaine de 37 ans, Renee Good, a été abattue au volant de sa voiture par un agent de la police de l'immigration (ICE). Sa mort a déclenché une vague de manifestations à travers le pays au cours du week-end, à Minneapolis et au-delà, New York, Los Angeles ou encore Boston.

«Vous n'avez pas le droit»

«Vous ne pouvez pas arrêter sans discernement des citoyens américains dans nos rues. Vous ne pouvez pas traîner des femmes enceintes dans la neige. Vous n'avez pas le droit de faire sortir des adolescents de leur voiture et de les arrêter quand ils sont, en réalité, des citoyens américains», a énuméré le maire démocrate de Minneapolis, Jacob Frey, au cours d'une conférence de presse destinée à annoncer cette action en justice.

«C'est contraire à la loi dans tous les Etats et c'est contraire à la Constitution des Etats-Unis», a dénoncé l'élu. Les agents de la police de l'immigration «doivent eux-mêmes respecter la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Nous estimons qu'ils ne le font pas. 

Ils doivent agir dans les limites de la loi et de la Constitution», a déclaré le procureur général du Minnesota, Keith Ellison. Malgré un week-end de protestations nationales, le gouvernement américain a annoncé dimanche l'envoi de «centaines» d'agents fédéraux supplémentaires à Minneapolis.

Après la mort de Renee Good, Donald Trump a immédiatement défendu la thèse de la légitime défense du policier, une version fermement contestée en particulier par l'opposition locale démocrate, vidéos à l'appui. L'Etat de l'Illinois, un autre Etat démocrate ciblé par l'offensive anti-immigration de Donald Trump, à Chicago notamment, a initié lundi une procédure judiciaire similaire.

