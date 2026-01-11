Washington a annoncé l'envoi de «centaines» d'agents fédéraux supplémentaires à Minneapolis. Les manifestations ne faiblissent après la mort d'une femme de 37 ans lors d'une opération de l'ICE dimanche.

Des «centaines» de policiers fédéraux supplémentaires envoyés à Minneapolis

AFP Agence France-Presse

La ministre américaine de la Sécurité intérieure Kristi Noem a annoncé dimanche l'envoi de «centaines» d'agents fédéraux supplémentaires entre dimanche et lundi à Minneapolis, après la mort d'une habitante de 37 ans lors d'une opération de la police de l'immigration.

«Nous allons continuer à faire appliquer la loi: si des individus commettent des actes de violence contre les forces de l'ordre ou entravent nos opérations, c'est un crime, et nous les tiendrons responsables des conséquences», a-t-elle mis en garde lors de l'émission «Sunday Morning Futures» sur Fox News.