DE
FR

Femme abattue par l'ICE
Des «centaines» de policiers fédéraux supplémentaires envoyés à Minneapolis

Washington a annoncé l'envoi de «centaines» d'agents fédéraux supplémentaires à Minneapolis. Les manifestations ne faiblissent après la mort d'une femme de 37 ans lors d'une opération de l'ICE dimanche.
Publié: il y a 18 minutes
«Nous allons continuer à faire appliquer la loi», a déclaré Kristi Noem.
Photo: IMAGO/SOPA Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La ministre américaine de la Sécurité intérieure Kristi Noem a annoncé dimanche l'envoi de «centaines» d'agents fédéraux supplémentaires entre dimanche et lundi à Minneapolis, après la mort d'une habitante de 37 ans lors d'une opération de la police de l'immigration.

«Nous allons continuer à faire appliquer la loi: si des individus commettent des actes de violence contre les forces de l'ordre ou entravent nos opérations, c'est un crime, et nous les tiendrons responsables des conséquences», a-t-elle mis en garde lors de l'émission «Sunday Morning Futures» sur Fox News.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez Odi et le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus