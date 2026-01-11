AFP Agence France-Presse
La ministre américaine de la Sécurité intérieure Kristi Noem a annoncé dimanche l'envoi de «centaines» d'agents fédéraux supplémentaires entre dimanche et lundi à Minneapolis, après la mort d'une habitante de 37 ans lors d'une opération de la police de l'immigration.
«Nous allons continuer à faire appliquer la loi: si des individus commettent des actes de violence contre les forces de l'ordre ou entravent nos opérations, c'est un crime, et nous les tiendrons responsables des conséquences», a-t-elle mis en garde lors de l'émission «Sunday Morning Futures» sur Fox News.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc