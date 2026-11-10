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Après une farouche opposition
Rejet de la taxe sur les milliardaires en Californie, selon des médias

La Californie a rejeté par référendum la «Prop 40», un projet d'impôt unique de 5% sur les milliardaires, selon les médias américains le 9 novembre. La mesure visait à financer le système de santé public de l'Etat.
Publié: il y a 1 minute
Le gouverneur démocrate sortant Gavin Newsom était opposé à la mesure.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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AFP Agence France-Presse

La Californie a écarté par référendum un projet d'impôt sur la fortune des milliardaires défendu notamment par l'économiste français Gabriel Zucman, selon les projections des médias américains lundi soir, près d'une semaine après le scrutin. D'après les chaînes CNN et CBS News, la «Prop 40» a échoué à obtenir la majorité des suffrages. Ces médias n'ont toutefois pas communiqué sur les pourcentages de «oui» et de «non».

Le texte prévoyait de prélever, une fois, 5% du patrimoine net des quelque 200 milliardaires de cet Etat, le plus peuplé des Etats-Unis. La somme ponctionnée devait aider au financement du système de santé public dont dépend la moitié des Californiens, fragilisé par les coupes fédérales du président Donald Trump.

Des centaines de millions en pub

La proposition a été soumise le 3 novembre aux électeurs lors des élections de mi-mandat marquées par une large victoire démocrate. Ses partisans espéraient inspirer d'autres régions des Etats-Unis – voire à l'étranger –, à l'heure où la colère monte face à l'aggravation des inégalités et l'accroissement vertigineux des fortunes des géants de la tech comme Elon Musk. Bien que populaire à son lancement, la mesure a rapidement perdu du terrain.

Les opposants de la «Prop 40», dont le cofondateur de Google Sergey Brin, ont dépensé des centaines de millions de dollars en publicités, martelant que la taxe risquait d'être pérennisée et de provoquer un exode des ultra-riches.

Le gouverneur démocrate sortant Gavin Newsom y était lui aussi opposé. Son successeur Xavier Becerra, très largement élu à la tête de ce bastion démocrate, s'est pour sa part dit en faveur d'une taxation plus équitable des plus riches tout en rejetant lui aussi la mesure.

Par le passé, plusieurs initiatives en vue d'une taxation des grandes fortunes avaient échoué en Californie sans parvenir jusqu'aux urnes.

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