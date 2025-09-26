DE
FR

Berlin se réarme
Les Etats-Unis approuvent la vente de missiles à l'Allemagne

Les Etats-Unis approuvent la vente de missiles à l'Allemagne pour 1,23 milliard de dollars. Cette décision intervient alors que Berlin s'est engagé dans une vaste démarche de réarmement face à la menace russe.
Publié: il y a 11 minutes
Partager
Écouter
Avec l'arrivée à la chancellerie de Friedrich Merz, l'Allemagne vise à devenir le fer de lance du réarmement européen.
Photo: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les autorités américaines ont annoncé jeudi avoir donné leur accord à la vente pour un montant de 1,23 milliard de dollars de missiles air-air avancés et d'équipements connexes à l'Allemagne, pays allié engagé dans une «course aux armements». Berlin a annoncé jeudi lancer un programme de défense spatiale de 35 milliards d'euros, et être engagée dans une «course aux armements» dans le domaine des drones pour faire face à la menace russe notamment.

«La vente proposée améliorera la capacité de l'Allemagne à faire face aux menaces actuelles et futures», a déclaré l'Agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité (DSCA) dans un communiqué. Cette transaction avec un important allié de l'Otan «soutiendra également les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des Etats-Unis», a ajouté la DSCA.

A lire aussi
Les pays de l'OTAN auraient le feu vert pour abattre des avions russes
Le Kremlin est prévenu
Les pays de l'OTAN auraient le feu vert pour abattre des avions russes
Des avions de combat russes ont pénétré dans la zone de défense aérienne de l'Alaska
Les Etats-Unis réagissent
Des avions de combat russes ont pénétré dans l'espace aérien au-dessus de l'Alaska

Le département d'Etat a approuvé la vente de jusqu'à 400 missiles. Le Congrès doit encore donner son accord, une formalité.

«Course aux armements»

L'annonce américaine survient le jour même où le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a affirmé au parlement que l'Europe était «dans une course aux armements» s'agissant des moyens de se défendre contre des drones hostiles, après la multiplication d'incidents dans lesquels la Russie fait figure de principal suspect.

Avec l'arrivée à la chancellerie du conservateur Friedrich Merz, l'Allemagne vise à devenir le fer de lance du réarmement européen, compte tenu de la menace russe et du désengagement américain.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus