Plusieurs bombardiers et avions de chasse russes sont apparus dans l'espace aérien de l'Alaska, selon les informations de CNN. Les avions ont été interceptés.

Des chasseurs américains ont intercepté plusieurs bombardiers et avions de combat russes au-dessus de l'Alaska. Photo: keystone-sda.ch

Marian Nadler

La breaking news du journaliste de CNN Jim Sciutto est explosive: plusieurs bombardiers et avions de combat russes auraient pénétré dans l'espace aérien de l'État américain d'Alaska ce jeudi. «Les États-Unis ont déployé quatre chasseurs F-16, un avion de surveillance et quatre avions ravitailleurs pour intercepter des bombardiers et des chasseurs russes qui ont pénétré dans la zone de défense aérienne de l'Alaska», a affirmé Jim Sciutto. C'est ce qu'aurait indiqué le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). Cette année, au moins neuf incidents de ce type ont eu lieu.

L'agence de presse Associated Press (AP) a fait un rapport similaire. Il s'agirait de quatre avions de combat russes qui auraient été interceptés. Selon le Norad, il s'agissait de deux avions de type Tu-95 et de deux avions de type Su-35. Neuf avions américains – un avion de commandement de type E-3 Sentry, quatre F-16 et quatre avions ravitailleurs de type KC-135 – ont décollé afin d'identifier clairement les jets russes et de les intercepter, a indiqué le Norad. De telles activités russes à proximité de l'Alaska se produisent régulièrement et ne sont pas considérées comme une menace, poursuit le communiqué.

De nombreuses violations russes de l'espace aérien

L'incident s'est produit après que le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il pensait que l'Ukraine pouvait récupérer tous les territoires perdus au profit de la Russie. Dans le même temps, Trump a demandé à l'OTAN d'abattre les objets volants russes dans l'espace aérien de l'Alliance. A la question de savoir si les Etats-Unis soutiendraient les alliés de l'OTAN dans une telle situation, Trump a répondu: «Cela dépendra des circonstances».

L'OTAN a averti la Russie mardi qu'elle se défendrait par tous les moyens contre de nouvelles violations de son espace aérien, après que des drones russes ont été abattus au-dessus de la Pologne ce mois-ci. En outre, l'Estonie avait signalé la semaine dernière une intrusion d'avions de combat russes dans son espace aérien.