Un dangereux parasite refait surface aux Etats-Unis

Le Texas fait face à une résurgence de la lucilie bouchère, parasite dévastateur pour le bétail, avec un deuxième cas détecté. Les autorités lancent des mesures d’urgence pour enrayer sa progression.

ATS Agence télégraphique suisse

Le ministère américain de l'Agriculture a annoncé vendredi avoir détecté au Texas un second cas d'un parasite ravageur pour le bétail, après qu'une première détection plus tôt cette semaine a déclenché une course contre la montre pour stopper sa progression.

Le ministère «a confirmé une seconde détection de la lucilie bouchère du Nouveau Monde chez un veau d'un mois dans le comté de Zavala au Texas, à environ 9 kilomètres du premier cas», a écrit sur X un compte gouvernemental dédié au suivi de ce parasite.

Soixante ans après son éradication du sol américain, la lucilie bouchère a été détectée mercredi près de la frontière avec le Mexique, un début de résurgence qui inquiète vivement les éleveurs américains, notamment du secteur bovin.

Une sorte de mouche

Cet insecte est une sorte de mouche dont la larve se nourrit de la chair d'animaux, créant des lésions graves et potentiellement mortelles. Elle peut affecter le bétail, mais aussi la faune sauvage, les animaux domestiques et les humains

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Les Etats-Unis avaient réussi à l'éradiquer en 1966 puis étaient parvenus à éliminer une résurgence dans le sud de la Floride en 2017. Mais le parasite est resté présent en Amérique du Sud et a progressé vers le nord ces dernières années, inquiétant les autorités américaines.

Série de mesures

A l'annonce du premier cas, les autorités ont annoncé une série de mesures, parmi lesquelles la création d'une zone de quarantaine de 20 kilomètres autour de la ferme où le cas a été détecté, mais aussi le largage de millions de mouches stériles.

C'est grâce à cette technique que les Etats-Unis avaient réussi à se défaire de ce parasite au début des années 1960. Selon le ministère de l'Agriculture, une résurgence du parasite pourrait coûter 1,8 milliard de dollars rien qu'à l'échelle du Texas.