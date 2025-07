A cause d'un parasite

Le Mexique a à nouveau l'interdiction d'exporter du bétail vers les Etats-Unis. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont de nouveau suspendu mercredi leurs importations de bétail mexicain après qu'un bovin mexicain a été testé positif à un parasite surnommé «mouche de viande», a annoncé mercredi la ministre américaine de l'Agriculture.

«Après avoir détecté ce nouveau cas de NWS, nous suspendons la réouverture prévue des ports afin de prolonger la quarantaine et de cibler ce ravageur mortel au Mexique», a déclaré la ministre Brooke Rollins dans un communiqué, employant l'acronyme anglais de ce parasite.

Pas la première fois

Le 11 mai, l'administration américaine avait déjà annoncé suspendre les importations de bétail mexicain en raison d'un désaccord sur la lutte contre la prolifération de la lucilie bouchère, dont les larves attaquent la chair des animaux et peuvent les tuer.

Lundi, le Mexique avait repris ses exportations de bétail vers les Etats-Unis après avoir pris des mesures contre la multiplication de ce parasite, et après que Washington avait annoncé la levée progressive de ses restrictions.

«Des progrès supplémentaires»

Dans son communiqué publié mercredi, Brooke Rollins explique que les Etats-Unis exigent des «progrès supplémentaires» dans certaines régions du Mexique pour lutter contre ce parasite. «Nous attendons des progrès supplémentaires dans la lutte contre le NWS à Veracruz et dans d'autres Etats mexicains voisins», a déclaré la ministre.

En 2024, les Etats-Unis avaient déjà bloqué les importations de bétail mexicain à cause des mouches de viande. Le Mexique a exporté un peu plus d'un million de têtes chez son voisin du sud en 2024, selon les estimations des gouvernements mexicain et américain.