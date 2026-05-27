Le Népal se dirige vers une saison record sur l’Everest, avec plus de 950 ascensions déjà recensées. Une affluence historique qui ravive aussi les craintes liées à la surfréquentation.

AFP Agence France-Presse

Le Népal vise une saison record sur l'Everest, avec un nombre sans précédent d'alpinistes ayant atteint le sommet, ont déclaré mercredi des responsables, à quelques jours de la fin des ascensions.

Plus de 950 grimpeurs ont atteint le plus haut sommet de la planète (8849 m), a indiqué mercredi Khim Lal Gautam, un représentant du gouvernement népalais lors d'une conférence d'alpinisme à Katmandou. «C'est historique», s'est félicité Khim Lal Gautam.

Lui-même alpiniste, il a été dépêché par le ministère du Tourisme pour contribuer à superviser les expéditions depuis le camp de base. «Plus de 950 alpinistes ont déjà atteint les sommets de l'Everest et, d'ici jeudi, leur nombre pourrait franchir le cap des 1000», a-t-il précisé à l'AFP.

Village de tentes

La présence d'un sérac - un bloc de glace jugé dangereux - avait menacé la saison printanière (avril-juin), mais une voie alternative avait été ouverte. Le toit du monde peut être gravi soit par le versant sud situé au Népal, soit par le versant nord en Chine. Mais cette année, la Chine a fermé sa voie d'accès. Selon le Guinness World Records, le plus grand nombre d'ascensions de l'Everest en une seule saison était de 872, un record établi en 2019.

Le pays a délivré cette saison un nombre record de 494 permis d'ascension de l'Everest et un véritable village de tentes a été installé au pied de la montagne pour accueillir les alpinistes et les sherpas qui les assistent. Des grimpeurs et des professionnels ont expliqué qu'une large fenêtre météo avait favorisé un plus grand nombre d'ascensions réussies.

Cinq morts

Pour la seule journée du 21 mai, quelque 275 alpinistes ont atteint le sommet, ce qui en fait la journée la plus chargée sur la face sud. La saison touche à sa fin et les chiffres officiels définitifs seront confirmés d'ici quelques jours. Pour cela, les ascensions doivent être vérifiées, à partir de photos et des attestations fournies par les sociétés organisant et les guides. Cinq personnes sont mortes cette saison - deux alpinistes indiens et trois grimpeurs népalais qui participaient aux expéditions.

A titre de comparaison, 18 personnes étaient mortes en 2023, la saison la plus meurtrière. «Je pense que cette année montre vraiment que les équipes peuvent s'unir pour ouvrir la voie vers l'Everest, malgré le retard, et que nous avons tout de même une saison plutôt réussie», a déclaré l'alpiniste britannique Kenton Cool.

Inquiétude sur la fréquentation

A 52 ans, il a battu ce mois-ci son propre record en réussissant pour la 20e fois l'ascension de l'Everest, un exploit inédit pour un alpiniste non népalais. Le nombre élevé de grimpeurs a ravivé les inquiétudes concernant la surfréquentation de la montagne, en particulier dans l'étroit «couloir de la mort» près du sommet.

Des photos montrent des alpinistes en train d'attendre pour rejoindre le sommet, faisant la queue sur les hauteurs glacées. Les guides affirment que les progrès en matière de logistique et de technologie - y compris l'accès à Internet - rendent l'ascension plus sûre.

Dangers du changement climatique

«L'alpinisme est désormais devenu plus confortable... jusqu'au camp II de l'Everest, nous pouvons vérifier les conditions météorologiques avant de monter «, a expliqué Dorchi Sherpa, 30 ans, guide sur l'Everest. «La principale cause des accidents demeure la météo - c'est le principal facteur de risque».

Lukas Furtenbach, de l'agence autrichienne Furtenbach Adventures, estime que la hausse des températures a également été un facteur favorable. «Les journées au sommet étaient chaudes, et cela a contribué à limiter le nombre de cas de gelures à un niveau faible, car sinon les longs embouteillages auraient pu être mortels», selon Lukas Furtenbach.

Il a toutefois souligné que la hausse des températures liée au changement climatique représentait un danger à plus long terme. «Les effets du changement climatique étaient assez visibles - il faisait extrêmement chaud même au camp de base», a-t-il indiqué.

«Il devrait y avoir une limite»

Un grimpeur népalais surnommé l'"Homme de l'Everest», Kami Rita Sherpa, qui a gravi le mont Everest pour la 32e fois dimanche, établissant un nouveau record, a reconnu que l'augmentation du nombre d'alpinistes rendait la montée plus encombrée.

«L'expédition, cette fois, m'a paru un peu bondée», a-t-il déclaré. «Le gouvernement devrait réglementer cela... Ils ne devraient autoriser que des alpinistes de qualité... Il devrait y avoir une limite».