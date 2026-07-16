Londres enquête sur TikTok pour manquement à la protection des enfants. Ofcom veut vérifier si la plateforme respecte ses obligations, notamment sur la vérification d'âge efficace.

TikTok visé par une enquête à Londres sur la protection des mineurs

TikTok visé par une enquête à Londres sur la protection des mineurs

AFP Agence France-Presse

Le régulateur britannique des médias et télécommunications Ofcom a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête contre la plateforme de partage de vidéos TikTok, pour déterminer si elle a manqué à ses obligations en matière de «protection des enfants contre l'exposition à des contenus nuisibles».

«Cette enquête visera à établir s'il existe des motifs raisonnables de croire que TikTok n'a pas respecté, ou ne respecte pas ses obligations légales (...) notamment en utilisant un dispositif de vérification de l'âge hautement efficace pour établir correctement si un utilisateur est ou n'est pas un enfant», précise l'Ofcom sur son site internet.