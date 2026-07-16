AFP Agence France-Presse
Le régulateur britannique des médias et télécommunications Ofcom a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête contre la plateforme de partage de vidéos TikTok, pour déterminer si elle a manqué à ses obligations en matière de «protection des enfants contre l'exposition à des contenus nuisibles».
«Cette enquête visera à établir s'il existe des motifs raisonnables de croire que TikTok n'a pas respecté, ou ne respecte pas ses obligations légales (...) notamment en utilisant un dispositif de vérification de l'âge hautement efficace pour établir correctement si un utilisateur est ou n'est pas un enfant», précise l'Ofcom sur son site internet.
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