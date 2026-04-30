DE
FR

Greta Thunberg dans la liste
287 candidats sont en lice pour le prix Nobel de la paix

L'Institut Nobel norvégien a annoncé ce jeudi 287 candidatures pour le prix Nobel de la paix 2026. Parmi les noms dévoilés figurent Volodymyr Zelensky, Greta Thunberg et la Cour pénale internationale.
Publié: il y a 12 minutes
La militante suédoise Greta Thunberg à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le 10 juin 2025.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un total de 287 candidatures sont recensées cette année pour le prix Nobel de la paix, a annoncé jeudi l'Institut Nobel norvégien, sans lever le voile sur le nom des candidats. La liste comprend 208 personnes et 79 organisations. Conformément aux statuts Nobel, leur nom reste secret pendant 50 ans.

Ce chiffre est inférieur au record de 376 candidatures enregistrées en 2016, mais reste «toujours élevé», précise l'institut dans son communiqué. «Dans un monde de plus en plus marqué par les conflits, les candidats ne manquent pas: leur engagement de principe et leurs actions innovantes ouvrent la voie à un avenir meilleur», estime-t-il dans son communiqué.

Les personnes habilitées à proposer des candidatures – notamment les anciens lauréats, les parlementaires et les ministres de tous les pays du monde, ainsi que certains professeurs d'université – sont libres de révéler le nom de la personne ou de l'organisation qu'elles ont proposée.

Parmi les noms dévoilés pour le prix de cette année, qui sera annoncé le 9 octobre, figurent le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg et des institutions internationales telles que la Cour pénale internationale (CPI).

Donald Trump proposé

Plusieurs personnes ont également déclaré avoir proposé la candidature de Donald Trump, qui avait mené une campagne pour remporter le prix l'année dernière, invoquant ses efforts pour mettre fin à huit guerres.

A lire aussi
Oleksandra Matvïitchouk: «Chaque soir, on ne sait pas si on se réveillera le lendemain matin»
Interview
Prix Nobel de la paix en 2022
Oleksandra Matvïitchouk: «A Kiev, on ignore si on se réveillera le lendemain»
Ces Nobel de la paix sont bien moins méritants que Trump, alors?
Il sera décerné vendredi
Ces Nobel de la paix sont bien moins méritants que Trump, alors?

Le président américain avait exprimé sa frustration d'avoir été écarté, le comité ayant préféré honorer la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado. Maria Corina Machado a toutefois dédié son prix à Trump et, dans un geste inhabituel, lui a remis sa médaille en janvier.

Le comité du prix Nobel de la paix a cependant souligné que la médaille en elle-même ne constituait pas le prix, et que cet honneur était indissociable de la personne qui l'avait remporté. Les nominations doivent être soumises avant le 31 janvier de chaque année, mais les membres du comité peuvent ajouter des noms à la liste des candidats lors de leur première réunion après la date limite, qui s'est tenue le 26 février, a précisé le comité.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus