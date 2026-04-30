L'Institut Nobel norvégien a annoncé ce jeudi 287 candidatures pour le prix Nobel de la paix 2026. Parmi les noms dévoilés figurent Volodymyr Zelensky, Greta Thunberg et la Cour pénale internationale.

287 candidats sont en lice pour le prix Nobel de la paix

287 candidats sont en lice pour le prix Nobel de la paix

AFP Agence France-Presse

Un total de 287 candidatures sont recensées cette année pour le prix Nobel de la paix, a annoncé jeudi l'Institut Nobel norvégien, sans lever le voile sur le nom des candidats. La liste comprend 208 personnes et 79 organisations. Conformément aux statuts Nobel, leur nom reste secret pendant 50 ans.

Ce chiffre est inférieur au record de 376 candidatures enregistrées en 2016, mais reste «toujours élevé», précise l'institut dans son communiqué. «Dans un monde de plus en plus marqué par les conflits, les candidats ne manquent pas: leur engagement de principe et leurs actions innovantes ouvrent la voie à un avenir meilleur», estime-t-il dans son communiqué.

Les personnes habilitées à proposer des candidatures – notamment les anciens lauréats, les parlementaires et les ministres de tous les pays du monde, ainsi que certains professeurs d'université – sont libres de révéler le nom de la personne ou de l'organisation qu'elles ont proposée.

Parmi les noms dévoilés pour le prix de cette année, qui sera annoncé le 9 octobre, figurent le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg et des institutions internationales telles que la Cour pénale internationale (CPI).

Donald Trump proposé

Plusieurs personnes ont également déclaré avoir proposé la candidature de Donald Trump, qui avait mené une campagne pour remporter le prix l'année dernière, invoquant ses efforts pour mettre fin à huit guerres.

Le président américain avait exprimé sa frustration d'avoir été écarté, le comité ayant préféré honorer la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado. Maria Corina Machado a toutefois dédié son prix à Trump et, dans un geste inhabituel, lui a remis sa médaille en janvier.

Le comité du prix Nobel de la paix a cependant souligné que la médaille en elle-même ne constituait pas le prix, et que cet honneur était indissociable de la personne qui l'avait remporté. Les nominations doivent être soumises avant le 31 janvier de chaque année, mais les membres du comité peuvent ajouter des noms à la liste des candidats lors de leur première réunion après la date limite, qui s'est tenue le 26 février, a précisé le comité.



