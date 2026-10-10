La police brésilienne sauve 13 enfants pris en otage

La police brésilienne a sauvé 13 enfants pris en otage dans une école maternelle à Curitiba. Le ravisseur, qui menaçait de les brûler vifs, a été abattu après des négociations tendues.

AFP Agence France-Presse

La police brésilienne a récupéré vivants 13 enfants de quatre à cinq ans pris en otage dans une école maternelle de Curitiba (sud). Elle a abattu le ravisseur qui menaçait de mettre le feu au bâtiment, selon les autorités.

«Nous avons réussi à neutraliser cette personne et à secourir les 13 enfants, qui ont été conduits auprès des services médicaux et des pompiers pour recevoir des soins», a déclaré lors d'une conférence de presse le commandant des forces spéciales de la Police militaire de l'Etat du Paraná, le colonel Alexandre Lopes Dias. Au moins un des enfants a été blessé par le forcené, a-t-il ajouté.

Un enfant sur ses genoux

Selon le colonel Lopes Dias, l'homme est arrivé à vélo, a sauté par-dessus la clôture d'un centre municipal d'éducation de la petite enfance et s'est enfermé avec des enfants dans une salle. L'assaillant a répandu un produit inflammable dans la salle et tenait un briquet à la main. Il portait également un couteau et une arme à feu présumée, qui s'est ensuite révélée être fausse.

«Pendant toute la négociation, il est resté avec tous les enfants autour de lui et l'un d'eux sur ses genoux», a raconté le policier. Les négociations ont duré «environ deux heures et demie, trois heures», durant lesquelles les enfants se sont progressivement agités, et l'homme a commencé à les frapper, a-t-il expliqué.

Coups de feu

«Lorsque nous avons constaté que les enfants étaient de plus en plus stressés et que l'assaillant commençait à les agresser physiquement, nous avons opté pour une intervention tactique pour éviter un mal plus grand», a poursuivi le colonel Lopes Dias.

Des images diffusées par des chaînes de télévision locales ont montré des enseignants et des membres de la direction faisant sortir le reste des enfants qui se trouvaient dans l'établissement. Les médias locaux ont aussi rapporté plusieurs coups de feu et de fortes détonations similaires à celles de grenades assourdissantes.

Après la mort de l'assaillant, la police l'a identifié et a découvert qu'il souffrait de schizophrénie. On ignore à ce stade ses motivations et s'il avait un lien quelconque avec la maternelle. «Les 13 enfants sont vivants et en sécurité ! Après des moments de grande tension et d'angoisse, c'est la nouvelle que nous attendions tous», s'est félicité sur Instagram le maire de Curitiba, Eduardo Pimentel.

Le Brésil a enregistré ces dernières années plusieurs attaques dans des établissements scolaires. En avril 2023, un homme avait tué à la hache quatre enfants dans une crèche de Blumenau, également dans le sud du pays.